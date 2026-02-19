¿Quieres ser un “therian”? Estos serían los riesgos médicos de vivir como uno

Explorar una identidad "therian" a menudo implica realizar movimientos o seguir dietas que imitan a los animales. Sin embargo, hay estudios médicos que advierten sobre posibles riesgos a la salud por adaptar comportamientos de otras especies.

Antes de hablar sobre los peligros que podría traer al cuerpo humano actuar como "therian", debemos entender qué significa identificarse como uno: Un therian es una persona que experimenta una identificación interna, mental o espiritual con un animal, como un lobo, felino o ave.

Los therians aclaran que físicamente son humanos, pero sienten que su mente o espíritu se conecta con un animal específico, conocido como theriotype.

¿Cómo se comporta un "therian"?

Aunque cada experiencia es única, los comportamientos físicos más comunes suelen incluir la cuadrupedia (moverse apoyando manos y pies), el quadrobics (ejercicio atlético imitando saltos o carreras animales), el uso de equipo como colas o máscaras, y en algunos casos, la preferencia por entornos naturales o cambios en la alimentación. Estas acciones buscan expresar externamente una identidad interna, pero requieren un esfuerzo físico inusual para el esqueleto humano.

💦🐶 En #Coatzacoalcos, #Veracruz, una abuelita se volvió viral tras sorprender a un joven therian que fingía orinar en la pared de un negocio.



El sujeto, caracterizado como perro y caminando en cuatro patas, levantó la pierna frente a una dulcería… pero no contaba con la… pic.twitter.com/WloRKVoLra — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 19, 2026

Riesgos de caminar como "therian"

A diferencia de los animales cuadrúpedos, las manos humanas no están hechas para cargar el peso de todo el cuerpo. Al caminar o saltar apoyándolas, se genera una carga repetitiva que estira la muñeca de forma excesiva.

Según la organización ortopédica, Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos y la Sociedad Estadounidense de Cirugía de la Mano, esto puede causar:



Tendinitis: Inflamación dolorosa de los tendones por esfuerzo extremo.

Síndrome del túnel carpiano: La presión repetida comprime el nervio mediano, provocando hormigueo.

Lesiones por sobreuso: Desgaste de la articulación por cargar peso de forma sostenida.

Comportarse como "therian" somete a hombros y cuello a mucha presión

El hombro humano es muy móvil pero poco estable bajo carga. La Sociedad Estadounidense de Ortopedia para la Medicina Deportivaseñala que usar los brazos como "patas delanteras" aumenta el riesgo de sufrir desgarros e inestabilidad.

Por otro lado, la Sociedad Norteamericana de la Columna Vertebral advierte que mantener el cuello doblado hacia atrás para ver al frente mientras se está en cuatro patas (hiperextensión) puede provocar:



Dolor mecánico cervical: Molestias fuertes en los músculos del cuello.

Compresión de la columna: Desgaste en las vértebras por la postura mantenida.

Las redes sociales se han llenado de videos y memes sobre los Therian, una subcultura que ha ganado popularidad en los últimos días.



Originaria de una comunidad digital en 2000, los Therians creen que su espíritu o parte de su identidad pertenece a un animal específico, y a… pic.twitter.com/rfBFs53LIa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026

Peligros de adoptar una dieta "therian"

Intentar comer como un carnívoro salvaje consumiendo carne cruda es un riesgo directo para tu sistema digestivo. Organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advierten que la carne sin cocer transmite bacterias y parásitos como Salmonella, E. coli y Trichinella. Esto puede causar:



Gastroenteritis severa: Infecciones estomacales muy dolorosas.

Daño renal: Complicaciones como el síndrome urémico hemolítico que afecta la sangre.

Problemas neurológicos: En casos graves de infecciones por parásitos.

Riesgos al pisar terreno natural descalzo

Caminar o correr sin zapatos en la tierra, imitando las patas de un animal, te expone a peligros invisibles en el suelo. De acuerdo con el CDC y estudios publicados en The Lancet (una de las revistas médicas más antiguas, prestigiosas e influyentes del mundo) , el contacto directo con suelos contaminados puede provocar:

