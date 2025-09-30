Riña mortal en Álvaro Obregón: Pareja asesina a un hombre a machetazos y hiere a otros dos

Una violenta riña en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México (CDMX), terminó en tragedia después de que una pareja presuntamente agrediera con un machete a tres hombres, causando la muerte de uno de ellos. Los presuntos responsables, un hombre de 23 años y una mujer de 37, fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) cuando intentaban huir del lugar.

De manera concreta, el ataque se desató en la colonia Belén de las Flores y se desató tras una discusión mientras las víctimas ingerían bebidas alcohólicas, dejó además a otras dos personas gravemente heridas.

¿Qué pasó en la colonia Belén de las Flores? Así fue la riña que terminó en machetazos

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue alertada por los operadores del C2 Poniente, quienes informaron de personas lesionadas en la calle Nardo y Las Torres. Al llegar, los oficiales encontraron una escena brutal: al interior de un domicilio, dos hombres yacían sobre un sillón con visibles manchas de sangre.

Testigos relataron que todo comenzó cuando las víctimas, que se encontraban bebiendo alcohol afuera de la casa, tuvieron una discusión con la pareja ahora detenida. La disputa escaló rápidamente, y los agresores utilizaron un machete para atacar a los tres hombres antes de intentar huir.

🚨#CDMX | Una pareja fue detenida tras agredir a tres hombres con un machete durante una riña en la colonia Belén de las Flores, en Alcaldía Álvaro Obregón.



Una de las víctimas perdió la vida. pic.twitter.com/q4ldqjjOHW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025

El saldo de la riña en avenida Las torres: Un muerto y dos heridos

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el trágico desenlace:



Un hombre de 38 años fue diagnosticado sin signos vitales a causa de las heridas provocadas por el arma blanca.

a causa de las heridas provocadas por el arma blanca. Un segundo hombre, de 52 años, presentaba una lesión por arma punzocortante y fue trasladado a un hospital.

y fue trasladado a un hospital. Un tercer lesionado, de 38 años, ya había sido llevado por sus familiares a otro nosocomio con múltiples heridas en el cuerpo.

Captura inmediata con el machete en mano

Gracias a la coordinación con los operadores del C2 Poniente y con las características de los agresores proporcionadas por los testigos, los policías iniciaron una búsqueda que culminó metros más adelante. Ubicaron a la pareja y se percataron de que el hombre aún portaba en sus manos el machete utilizado en el crimen.

El hombre de 23 años y la mujer de 37 fueron detenidos de inmediato. Ambos presentaban golpes producto de la riña, pero no requirieron hospitalización. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con el arma asegurada, para que se determine su situación jurídica por los delitos de homicidio y lesiones calificadas.