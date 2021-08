Rinde informe de labores la diputada Cynthia López Castro

Ciudad de México. En la vieja casona de Xicoténcatl del Senado la diputada federal del PRI Cynthia López Castro presentó u informe legislativo 2018- 2021.

Ahí destacó que su principal logro es haberle cumplido a sus electores y a Mexico.

“Le hemos cumplido a México con lo que hicimos en la 64 legislatura y le seguiremos cumpliendo a cada uno de los mexicanos en todas las demandas que nos piden (...) podemos irnos de esta 64 legislatura viendo de cara a nuestros electores de pie porque le servimos a México porque fuimos una legislatura de lucha porque fue una legislatura muy complicada y la sacamos adelante” dijo la diputada feredal

Su trabajo y compromiso lograron que fuera reelecta para la próxima legislatura.

“Al apoyo y respaldo de mi partido y a los más de 63 mil electores que me dieron su confianza tengo la oportunidad de ser reelecta para esta 65 legislatura ustedes me han conocido por aguerrida por decir muchas veces lo que pienso ese ha sido el mandato que he recibido por parte de mis electores, que soy gente de trabajo y de lucha” detalló la legisladora.

Legisladores realizan homenaje a René Juárez Cisneros

En sus trabajos legislativos la diputada priista participó en la conformación de 38 iniciativas y 410 puntos de acuerdo además de diversas participaciones en el pleno.

En el evento se hizo un reconocimiento al diputado René Juárez Cisneros recientemente fallecido.

Estuvieron presentes los coordinadores parlamentarios de Morena, Ignacio Mier, del PAN Juan Carlos Romero Hicks y quien será el coordinador del PRI, Rubén Moreira.