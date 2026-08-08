Usó una app de citas para cazar a su víctima: Así operaba Ivette “N” antes de huir a Puebla; ya está detenida

Fue aprehendida y vinculada a proceso Ivette “N” por su probable participación en el delito de robo agravado cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo a una persona a quien presuntamente drogó para despojarla de su auto tras una cita por apps.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer contactó a la víctima mediante una aplicación de citas, acordó una reunión en un hotel de la colonia Escandón y presuntamente la intoxicó con una bebida para despojarla de su vehículo, dinero en efectivo, celular y otras pertenencias.

Cámaras del C5 rastrearon el automóvil robado hasta la autopista México-Puebla. Agentes de la Policía de Investigación, en colaboración con la Fiscalía de Puebla, localizaron y detuvieron a la imputada en Lomas de Angelópolis el pasado 4 de agosto.

Este era el modus operandi de la mujer a través de citas por aplicación

De acuerdo con la denuncia recabada por las autoridades, la víctima conoció a Ivette “N” a través de una aplicación de citas y acordó reunirse con ella en un hotel ubicado en la colonia Escandón en la CDMX. Durante el encuentro, después de beber una copa de vino, el hombre perdió el conocimiento.

Al despertar, se percató de que la mujer ya no estaba y que tanto su vehículo, dinero en efectivo, celular y otras pertenencias ya no se encontraban donde él.

Las indagatorias permitieron establecer que, al salir de la habitación, la imputada se reunió con un hombre en el lobby del hotel y que ambos se habrían retirado a bordo del vehículo de la víctima.

Pista por pista: Así rastrearon a la sospechosa hasta Puebla

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió y obtuvo la vinculación a proceso de Ivette “N” por su probable participación en el delito de robo agravado, por hechos registrados el 17 de abril de 2025 en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con ayuda de videos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron el seguimiento del automóvil y reconstruyeron su trayectoria desde la colonia Escandón hasta la autopista México-Puebla.

#LoÚltimo | Detienen a Ivette "N", acusada de intoxicar a un hombre que conoció en una app de citas para robarle su auto, dinero y pertenencias en un hotel de la Miguel Hidalgo. La sospechosa fue rastreada por el C5 y capturada en Puebla en un operativo conjunto de la PDI. pic.twitter.com/KmzAixJnrW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 8, 2026

Este análisis de videograbaciones permitió observar que el vehículo recientemente robado era seguido por otro automóvil y que posteriormente fue entregado a otras personas.

Tras esta investigación, Ivette “N” y obtuvo una orden de aprehensión en su contra. El 4 de agosto de 2026, agentes de la PDI, en colaboración con personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la localizaron y aprehendieron en Lomas de Angelópolis, Puebla.

Fue vinculada a proceso el 6 de agosto y la autoridad judicial le imputó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.