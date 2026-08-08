¡Tragedia en Tlalpan! Transporte público arrolla, mata a un hombre y huye

La noche del viernes, una jornada sumamente crítica se vivió en la alcaldía Tlalpan, donde la violencia vial en las principales arterias viales y los severos daños provocados por las precipitaciones dejaron un saldo lamentable, movilizando de inmediato a los cuerpos de emergencia de la CDMX.

Fatal atropellamiento en Calzada de Tlalpan: unidad huye tras el impacto

Un lamentable hecho ocurrió sobre la Calzada de Tlalpan, casi al cruce con la avenida Taxqueña. En ese punto, un hombre perdió la vida trágicamente tras ser impactado y posteriormente arrastrado por una unidad de transporte público que, de manera insensible, se dio a la fuga para evadir su responsabilidad.

El vehículo en el que viajaban las víctimas quedó completamente destruido debido a la fuerza del golpe. Como saldo del lamentable hecho, la acompañante del conductor resultó severamente lesionada, por lo que paramédicos la estabilizaron en el lugar para realizar su traslado urgente a un hospital cercano.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el perímetro de inmediato, mientras agentes de investigación y peritos trabajaron en la zona recabando indicios y material de videovigilancia que permita dar con el paradero del responsable.

Lluvias intensas derrumban barda y dejan a adulto mayor atrapado

Paralelamente, los efectos de las fuertes lluvias causaron estragos en la colonia 2 de octubre. Sobre la calle Primera de Venusia, el reblandecimiento de la tierra provocó que el agua tirara la barda de un domicilio particular, ingresando con fuerza y destruyendo gran parte de la propiedad.

Al interior de la vivienda quedó atrapado un hombre de 65 años. Gracias a la oportuna intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, el adulto mayor fue rescatado con vida de entre los escombros y puesto a salvo. La zona quedó resguardada para prevenir nuevos colapsos estructurales.

Precauciones ante la temporada de lluvias

Ante la persistencia de tormentas intensas en la Ciudad de México, las autoridades de Protección Civil exhortan a la ciudadanía a revisar de manera periódica las estructuras, techos y bardas de sus hogares, identificando grietas o acumulación excesiva de humedad para prevenir colapsos repentinos que pongan en riesgo la vida de las familias.

Asimismo, se hace un llamado enérgico a automovilistas, ciclistas y peatones para extremar precauciones al transitar por vialidades principales. Es vital evitar cruzar zonas anegadas, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar los límites de velocidad para prevenir accidentes fatales. Ante cualquier emergencia, repórtela de inmediato a los números oficiales.

