Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 16 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
¿Sentiste un temblor? Sigue la actividad completa de sismos en México este jueves 16 de julio con epicentro, magnitud y reporte de autoridades.
¿Se te movió el piso? Sigue la actividad completa de cualquier temblor acontecido en México con magnitud, epicentro, reporte oficial de autoridades y todo lo que debes saber de los movimientos telúricos en nuestro país.
En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que te mantengas informado.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica se activa en automático solo cuando los sensores detectan que un sismo viene lo suficientemente fuerte como para causar daños en la ciudad.
El sistema calcula esto combinando el tamaño del temblor y qué tan lejos ocurre: si es un sismo moderado pero muy cerca, o si es un terremoto de intensidad alta aunque venga desde la costa a cientos de kilómetros, la alarma se dispara para darnos tiempo de salir.
En cambio, si el temblor es muy débil o si se origina justo debajo de nosotros, como los microsismos, la alerta no va a sonar porque no representa un peligro mayor o porque simplemente no hay margen de tiempo para avisar antes de que empiece la sacudida.
EN VIVO temblor hoy fecha16 de julio en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
Las zonas donde tiembla más fuerte en el país se concentran en toda la costa del Pacífico, especialmente en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima, porque ahí es donde las placas marinas empujan con todo su peso para meterse por debajo del continente.
También se mueve muchísimo en el norte, por la península de Baja California, aunque ahí el movimiento es diferente porque se debe al roce de lado a lado que provoca la Falla de San Andrés.
Por el contrario, aunque estados del centro como la Ciudad de México, Puebla o el Estado de México no están en la costa donde nacen estos temblores, terminan sufriendo bastante porque están parados sobre terrenos muy blandos que reciben esas ondas lejanas y las sacuden con el doble de fuerza.
Último sismo de la madrugada se registra en San Felipe, Baja California
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 3.2 en la región del Golfo de California, frente a las costas de Baja California.
El epicentro se ubicó en el mar, a 14 kilómetros al noreste de San Felipe.
Sismo en Pijijiapan, Chiapas
Sismo de magnitud 4.3 se registra al noreste de Pijijiapan, ChiapasEl Servicio Sismológico Nacional, SSN, reportó un sismo de magnitud 4.3 durante la madrugada de este jueves 16 de julio de 2026 en la región de la costa de Chiapas.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó en tierra, a 23 kilómetros al noreste de Pijijiapan.