Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 16 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento

¿Se te movió el piso? Sigue la actividad completa de cualquier temblor acontecido en México con magnitud, epicentro, reporte oficial de autoridades y todo lo que debes saber de los movimientos telúricos en nuestro país.

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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica se activa en automático solo cuando los sensores detectan que un sismo viene lo suficientemente fuerte como para causar daños en la ciudad.

El sistema calcula esto combinando el tamaño del temblor y qué tan lejos ocurre: si es un sismo moderado pero muy cerca, o si es un terremoto de intensidad alta aunque venga desde la costa a cientos de kilómetros, la alarma se dispara para darnos tiempo de salir.

En cambio, si el temblor es muy débil o si se origina justo debajo de nosotros, como los microsismos, la alerta no va a sonar porque no representa un peligro mayor o porque simplemente no hay margen de tiempo para avisar antes de que empiece la sacudida.