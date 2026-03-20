Joven irrumpe en local del Centro de CDMX y se roba tarjetas de anime de 20 mil pesos

Durante la mañana de este viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a un hombre de 19 años de edad en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de ser sorprendido robando mercancía valuada en aproximadamente 20 mil pesos de un local de tarjetas de anime en el Centro.

El incidente tuvo lugar en un establecimiento comercial ubicado sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro de la CDMX, una zona conocida por albergar plazas dedicadas a la cultura "geek" y la venta de productos de importación japonesa.

Robo en Eje Central: Detienen a joven con carpetas de taretas anime

Los hechos se desencadenaron tras un reporte del Centro de Comando y Control (C2) Centro, que alertó sobre un robo en proceso en un negocio de productos coleccionables. Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el encargado del local, quien relató que, al momento de abrir el establecimiento para iniciar su jornada, encontró al sospechoso dentro de la tienda manipulando la mercancía.

Tras realizar una revisión preventiva conforme a los protocolos, los agentes hallaron entre las pertenencias del detenido dos carpetas que contenían tarjetas coleccionables de diversos animes.

El valor de estas piezas, estimado en 20 mil pesos, responde a la rareza y el estado de conservación de los artículos, de los cuales el implicado no pudo acreditar la legal posesión.

#CDMX | En la alcaldía Cuauhtémoc fue detenido un hombre quien presuntamente sustrajo de un negocio dedicado a la venta de productos coleccionables, mercancía relacionada con un anime, con un costo aproximado de 20 mil pesos. pic.twitter.com/Ck20lvMnkW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 20, 2026

¿Por qué son tan valiosas las tarjetas de anime coleccionables?

El mercado de las Trading Card Games (TCG) o tarjetas coleccionables ha experimentado un crecimiento exponencial en México. Marcas como Pokémon, Yu-Gi-Oh!, One Piece y Magic: The Gathering no solo funcionan como juegos de mesa, sino como activos financieros para los inversionistas del coleccionismo.

El valor de una sola tarjeta puede oscilar desde unos pocos pesos hasta miles de dólares debido a factores verificados como:



Rareza: Ediciones limitadas, errores de impresión o versiones holográficas (foil) de tiraje corto.

Ediciones limitadas, errores de impresión o versiones holográficas (foil) de tiraje corto. Condición (Grading): Tarjetas evaluadas por empresas certificadoras (como PSA o BGS) que garantizan un estado "Gema" o perfecto.

Tarjetas evaluadas por empresas certificadoras (como PSA o BGS) que garantizan un estado "Gema" o perfecto. Demanda en el mercado secundario: Personajes icónicos o cartas útiles en torneos competitivos elevan su precio de reventa de forma inmediata.

Tras la identificación plena por parte del encargado del negocio, el joven de 19 años fue enterado de sus derechos de ley y trasladado de inmediato. Tanto el detenido como las carpetas recuperadas fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Será esta autoridad la encargada de iniciar la carpeta de investigación por el delito de robo a local comercial y determinar la situación legal del individuo en las próximas horas.