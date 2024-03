Los robos en carretera: El terror de los traileros en México

La inseguridad que se vive en las carreteras de México es una realidad, día con día se registran robos para los traileros, quienes han expresado sus molestias y preocupaciones a pesar de que, en palabras suyas, el gobierno no los escucha,

Algunas víctimas reportan que con los robos que se han registrado ya no sólo se llevan a los operadores, también a las familias, sin importar si son niños o niñas.

“Mi camión, me lo quitaron, iba mi hijo conmigo de 6 años, la camioneta se me atraviesa, y le intenté echar el camión encima y pues me empiezan a balancear el parabrisas, cuatro o cinco personas, con armas largas y te paran y bájate hijo de tu pinche madre, bájate, les digo, aguanten, traigo a mi hijo y me lo bajé y aun así, lo traía yo en los brazos y a puro putazo me dieron en la cabeza”, dijo.

El afectado asegura que durante esos momentos vivió una angustia terrible, quería miedo de que dejaran a su hijo tirado.

“Es una angustia fatal, a mi cuando pasó ese suceso, me hablan y me dicen, le quitaron el carro, lo levantaron, y yo, y ¿mi hijo? o sea quería gritar, salir corriendo, yo tenía miedo de que, y si dejan a mi hijo tirado ahí y se llevan a su papá y le pasa algo, no sé mil cosas, como madre se me vienen mil cosas a la mente”, atestiguó.

¿Cuáles son las zonas más inseguras por el robo de tráiler?

Las zonas que tienen identificadas como las más “calientes” son la de Amozoc a Esperanza, en la que aseguran se registran de cuatro a cinco robos diarios.



“Ya he tenido asaltos, no es la primera vez que me roban, pero ahora sí me tocó un poquito más feo porque me balearon, me alcanzó una, lo que para mí era una patrulla de la Guardia Nacional y el que se bajó de la patrulla fue el que me disparó, comencé a arrastrarme hacia arriba y ahí sí fue cuando entré en pánico, me hice como un torniquete y comencé a salir hacia la autopista a buscar ayuda”, dijo un testigo.

¿Cuál es la entidad de México más peligrosa para viajar en carretera?

De acuerdo con algunos transportistas las carreteras de México representan un foco rojo para la realización de su trabaja, así como la tranquilidad de sus pasajeros, pues es algo que lleva afectándolos desde hace algunos años, ¿conoces las carreteras más peligrosas del país?