Hombre es asaltado en Centro de CDMX; le rociaron un líquido en el rostro para robarlo

La madrugada de este lunes un hombre fue asaltado en calles de la colonia Centro de la Ciudad de México (CDMX). Los ladrones sorprendieron a la víctima, a quien le rociaron un líquido en el rostro, para vulnerarlo y así robarle su dinero y celular.

El agraviado, de 30 años de edad, fue atendido por paramédicos que le realizaron un lavado de rostro y ojos, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

Víctima relató que los ladrones le arrojaron el líquido para robarle dinero y celular

La víctima refirió que después de salir de un bar de la zona Centro de CDMX, dos sujetos se le acercaron y le echaron un líquido en la cara para distraerlo y después le robaron sus pertenencias, dinero y su celular.

Al llegar al cruce de Paseo de la Reforma y la avenida Juárez, el hombre asaltado pidió auxilio ante el robo que sufrió; al lugar arribó una patrulla del sector Alameda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y después llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Víctima presentará denuncia ante el MP por el robo

Abordo de la unidad de emergencia a la víctima le realizaron un lavado de rostro y de ojos, aunque no se reveló el contenido del líquido o sustancia que los ladrones le arrojaron al hombre para asaltarlo. Los paramédicos solo indicaron que debido a que las lesiones que sufrió no eran de gravedad, no fue necesario que fuera trasladado a algún hospital.

Sin embargo, la víctima sí tuvo que acudir a una agencia del Ministerio Público para presentar su denuncia por robo, para que se realice la investigación, que permita revisar, por ejemplo, las cámaras de videovigilancia de laCDMX,para tener pistas que permitan que sean atrapados los delincuentes.