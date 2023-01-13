¿Quién era Rocío Beltrán, la primera esposa de AMLO?

El 12 de enero de 2003, Rocío Beltrán Medina, primera esposa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y madre de tres pequeños hijos, murió en su departamento ubicado en Copilco, en la calle Odontología número 57, cerca de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México.

Al cumplirse el 20 aniversario luctuoso de la muerte de su primera esposa, el presidente AMLO, compartió un emotivo mensaje en redes sociales; ‘Rocío me acompañó con mucha solidaridad y amor en el inicio de nuestra lucha’.

Hoy cumple 20 años de fallecida, mi primera esposa Rocío, quien me acompañó con mucha solidaridad y amor en el inicio de nuestra lucha. Les comparto algunos textos y fotografías acerca de esta mujer excepcional y entrañable. AMLO

Hoy cumple 20 años de fallecida mi primera esposa Rocío, quien me acompañó con mucha solidaridad y amor en el inicio de nuestra lucha. Les comparto algunos textos y fotografías acerca de esta mujer excepcional y entrañable.https://t.co/bTQOegTFf4 pic.twitter.com/kUslsHpEzv — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 12, 2023

¿Quién fue la primera esposa de AMLO?

Nacida el 21 de agosto de 1956 en el municipio de Santiago de Teapa, en Tabasco, tierra de la que es originario AMLO, Rocío conoció al mandatario cuando estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Tabasco (UAT) y él era su profesor.

Luego de un año de relación se casaron cuando ella solo tenía 23 años, el 8 de abril de 1979, en Villahermosa.

De acuerdo con las memorias de AMLO, Rocío Beltrán influyó determinantemente en la vida política del mandatario, ya que fue quien lo empujó a dejar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y unirse al de la Revolución Democrática (PRD), con el que más tarde que años después sería jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

López Obrador y Rocío Beltrán formaron una familia compuesta de tres hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso.

Rocío Beltrán y AMLO tuvieron tres hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso|Gobierno de México

Luego de 17 felices años de matrimonio, la salud de Beltrán Medina se vio severamente afecta y a finales de 1997 comenzó a presentar un deterioro, por lo que dejó de acompañar al mandatario en sus movilizaciones en Tabasco, así como en todo México.

¿De qué murió la primera esposa de AMLO?

La primera esposa de AMLO fue diagnosticada con lupus , una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos.

La salud de Rocío se fue deteriorando cada día más, hasta que lamentablemente y tras seis años cargando con su enfermedad, murió a los 47 años de edad en la Ciudad de México.

De acuerdo con los testimonios, AMLO bajó cargando a Rocío en brazos ante la ambulancia, donde los paramédicos confirmaron que ya no contaba signos vitales.

Rocío Beltrán, la primera esposa de AMLO, murió a los 47 años de edad|Gobierno de México



El último evento público del que se tiene registro de su presencia fue la visita del papa Juan Pablo II a la Basílica de Guadalupe en agosto de 2002, a tan solo meses de su muerte.

Rocío y AMLO permanecerían casados durante 19 años. En su fineral, el ahora presidente fue acompañado por periodistas como Julio Scherer, Jacobo Zabludovsky y Joaquín López-Dóriga, entre otros; además de políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y Dolores Padierna.