Rock ‘N’ Roll: la subasta para adquirir parafernalia musical

En Nueva York, la subasta Rock 'N' Roll ya está prácticamente lista para comenzar a recibir pujas por objetos que marcaron algunos de los momentos claves de la historia del rock, como la guitarra rota de Kurt Cobain, las gafas de Lennon y más.

Se espera que la guitarra destrozada de Kurt Cobain obtenga el precio más elevado de la subasta anual de iconos e ídolos: Rock 'N' Roll de Julien's Auction, ya que algunos consideran que el instrumento grabado forma parte de la historia del rock and roll.

"Esta guitarra fue destrozada en Williamsport, Pensilvania, en 1989. Se estima en $200 a $400,000 dólares. De hecho, está escrito en la guitarra. Ya sabes, si no podemos tener rock and roll, tírame a la cárcel", dijo el director ejecutivo de la casa de subastas Julien's Auctions, Martin Nolan.

La subasta incluye más de 1,500 lotes en la venta que incluye artículos de Beyonce, Prince, Neil Young, Michael Jackson y Carrie Underwood.

Se estima que las gafas usadas por John Lennon se podrían vender por más de $80,000 dólares.

"En cierto modo identificaste a John Lennon usando ese tipo de anteojos redondos de abuela, como él mismo los llamó. Y su foto coincide con una fotografía tomada por Ian McKellen para el libro The Lives of John Lennon, también viene con ese libro".

Nolan dijo que desde la pandemia ha habido un gran aumento de personas que desean poseer artículos icónicos.

"La gente está sacando su dinero de artículos intangibles o incluso bienes inmuebles que tienen en su cartera de inversiones y eligen poseer algo genial, algo con lo que puedan identificarse".

La subasta tendrá lugar en vivo en el Hard Rock Café de Times Square, en la ciudad de Nueva York, y en línea el viernes 11 de noviembre y el sábado 12 de noviembre y el domingo 13 de noviembre de 2022.