Roberto quedó parapléjico tras brutal golpiza de sus vecinos, a 7 años sigue buscando justicia

El caso de Roberto González, un hombre que quedó cuadrapléjico tras ser agredido por sus vecinos en Playa del Carmen Quintana Roo, sigue causando revuelo. El incidente ocurrió el 20 de enero de 2017, cuando una discusión menor sobre un perro que ingresó a su propiedad se convirtió en una brutal golpiza que cambió su vida para siempre. Este martes 27 de agosto, Roberto se encontró en Hechos AM para hablar sobre su caso y cuáles han sido las actualizaciones.

Siete años han pasado desde que Roberto sufrió una brutal golpiza por una discusión vecinal.



Sus agresores lo dejaron cuadrapléjico, todo porque reclamó que sus perros hacían destrozos en su propiedad.



¿Cómo pasó la golpiza a Roberto González?

Roberto, un deportista de 41 años en ese momento, reclamó a su vecina, María Fernanda “N”, quien sacó a pasear a sus perros sin correa y ocasionó La situación escaló rápidamente cuando el esposo de su vecina, Rodrigo Galán, llegó a la escena y agredió a Roberto, dejándolo inconsciente tras recibir múltiples golpes. Las cámaras de seguridad documentaron la violencia del ataque, que resultó en lesiones severas en la columna vertebral de Roberto, provocando su cuadraplejia.

“Mi hijo estaba dormido en la parte de arriba y este perrito se metió, empezó a hacer destrozos, a la hora que salió yo fui a perseguirlo para ver si estaba su dueña y sí, ahí estaba, le reclamé (...). Me empezó a mentar la madre, me empezó a ofender, cada quien se enojó y ella fue a decirle a su esposo, no sé qué cosa que el esposo llegó endemoniado, furioso, y a la hora que se mete a mi propiedad, saca un teaser y con este me electrocuta, al caerme él se me viene encima, al mismo tiempo llega su esposa y entre los dos me empiezan a golpear, hasta darme un golpe en la nuca, donde me rompen las cervicales y causan un daño a la médula espinal”, relató Roberto en Hechos AM.

A 7 años no hay justicia para Roberto, golpeado por sus vecinos

Roberto cuenta que los vecinos fueron a poner la denuncia antes que nosotros, pero con sus influencias y con su dinero, comenzaron a cambiar las cosas, a meter amparos, como 18 amparos, con jueces tienen influencias. Les pusieron una multa de 20 mil pesos y hasta podían salir de Cancún.

“Era tentativa de homicidio y lo bajaron a lesiones calificadas, esto significa que estas personas pueden pagar una multa y no tocar la cárcel, es como un castigo leve en lugar de afrontar un homicidio”.

El juicio oral le tomó 7 años y cacho para poder lograrla: “Las últimas dos audiencias pusieron de pretexto que no habían juntado a sus testigos y por eso se difirió cuatro meses”.

Roberto pasó tres años en coma y ahora no podrá moverse para el resto de su vida, además de que tiene que tomar terapias y medicamentos que son costosas.