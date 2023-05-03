Roman Polanski posa con la mujer que violó hace más de 40 años

El director de cine, Roman Polanski, está en el ojo del huracán de nuevo. Esta vez, por una fotografía en la que aparece junto a Samantha Geimer, después de 46 años de haberla drogado y abusado sexualmente cuando sólo tenía 13 años.

Una sonriente Geimer, que ahora tiene más de 60 años, rodeo con su brazo izquierdo al director, en la que se cree es su primera reunión desde que él la violara en 1977. Para la época, Roman Polanski tenía 43 años.

Roman Polanski and his child rape victim, who's now an adult, are telegraphing just how tight they are now by posing for a very cheery photo ... almost 50 years after he drugged and molested her. https://t.co/A7LVRgUmwz — TMZ (@TMZ) May 2, 2023

La esposa de Polanski, la actriz Emmanuelle Seigner, fue quién tomó la fotografía luego de entrevistar a Geimer para la revista francesa Le Post. Aún no está clara la fecha de la instantánea. Samantha, que compartió la foto en su cuenta privada de Instagram, dijo que el director de 89 años había "pagado su deuda con la sociedad."

“Por mi parte, nadie quería que fuera a la cárcel, pero lo hizo y fue suficiente. Pagó su deuda con la sociedad. Ya está, fin de la historia”. Samantha Geimer / Víctima de Roman Polanski

¿Por qué Samantha Geimer defiende a su violador, Roman Polanski?

Desde hace años, Geimer ha insistido en que la violación que sufrió a manos de Polanski, "nunca fue un gran problema." Esto lo dijo pese a la demanda que ella instauró contra el director en los años 90, la cual terminó en un acuerdo satisfactorio para las partes.

Algunas declaraciones que ha hecho, durante los años, sobre su caso han sido: "Quién piense que merece estar en la cárcel se equivoca. No es el caso hoy y no era el caso ayer"; "Ni siquiera sabía que era ilegal, que alguien podía ser arrestado por ello. Estaba bien, sigo estando bien." y "Tener que repetir constantemente que no fue para tanto, es una carga terrible".

Polanski se declaró culpable por relaciones sexuales ilícitas con una menor, pero huyó de Estados Unidos antes de la sentencia para evitar la cárcel.

Fue detenido por la policía suiza en 2009 y pasó 10 meses entre rejas mientras Estados Unidos hacía un intento fallido de conseguir su extradición.

¿Roman Polanski tiene más denuncias por abuso sexual?

Los registros evidencian que Samantha Geimer no fue la única víctima de Roman Polanski. En 2019, Valentine Monnier, actriz y fotógrafa francesa, señaló que el director abusó de ella en un chalet en Suiza cuando ella tenía 18 años. El hecho ocurrió en 1975.

“En 1975 fui violada por Roman Polanski. No tenía ningún vínculo con él, ni personal ni profesional, apenas lo conocía. No fue en el exceso de una fiesta (ni alcohol ni drogas). Fue de una violencia extrema, después de un descenso de esquí, en su chalet en Gstaad (Suiza)”, expresó Monnier al diario francés Le Parisien, en el momento en que hizo público su caso.

Su declaración la hizo pública, según ella, para evitar que Roman Polanski "intentara lavar su imagen" con la película J´accuse, que trata de un capitán del ejército fránces que es acusado injustamente de espionaje en el siglo 19.

Para la fecha del estreno, la premiere del largometráje fue cancelada por el plantón de 40 mujeres que bloquearon la entrada del lugar del evento. Allí, las mujeres llevaron pancartas con los nombres de las mujeres que acusaron a Polanski de haberlas abusado.