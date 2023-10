¿Se irá a Morena? Rommel Pacheco respalda públicamente a Claudia Sheinbaum

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Rommel Pacheco, anunció que respaldará a Claudia Sheinbaum, actual coordinadora de los comités de defensa de la 4T, para las elecciones federales del 2024.

En su cuenta de Twitter, Rommel Pacheco sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, a quien agradeció “hacerlo parte de su proyecto”. El medallista olímpico y político por Yucatán dijo estar “listo para lo que viene”

La respuesta no tardó en llegar y en sus redes sociales Claudia Sheinbaum expresó su reconocimiento al actual diputado por Acción Nacional.

Listos para lo que viene 💪🏼



Muchas gracias Dra. @Claudiashein por hacernos parte de este proyecto.

“Querido Rommel, es un honor y un privilegio que seas parte de este proyecto que crece todos los días. Eres un gran deportista, un gran mexicano y un gran ser humano. Gracias gracias. Bienvenido. La esperanza nos une. En Yucatán también crece el proyecto de transformación”, respondió Sheinbaum sobre el tema.

"Querido Rommel es un honor y un privilegio que seas parte de este proyecto que crece todos los días. Eres un gran deportista, un gran mexicano y un gran ser humano. Gracias gracias. Bienvenido. La esperanza nos une. En Yucatán también crece el proyecto de transformación."

Morena da bienvenida a Rommel Pacheco

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó la llegada de Rommel Pacheco al equipo de Claudia Sheinbaum y mencionó que el político yucateco ahora llega al “lado correcto de la historia”.

"¡Bienvenido al lado correcto de la historia! ¡Vamos a sumar a Yucatán a la 4T! LaEsperanzaNosUne”, escribió el morenista en su cuenta de Twitter.

Rommel Pacheco se destapa por gubernatura de Yucatán

El anuncio de Rommel Pacheco llega un mes después de anunciar que buscará ser candidato a la gubernatura de Yucatán en las elecciones de 2024.

Al anunciar su “destape”, el panista dijo no temer a competir porque no representa a los “viejos políticos” que han llegado a cargos por “cuotas o por favores”.

“La gente el día de hoy está asqueada de que los mismos políticos de siempre lleguen, yo al no ser de la política y al ser un ciudadano que al día de hoy lucha por causas y que no tiene miedo de levantar la mano porque no tiene cuotas o no viene con favores creo que se puede hacer bien”, declaró a medios.

Hasta el momento se desconoce si ahora buscará la gubernatura por Morena o si únicamente “respaldará" a Claudia Sheinbaum en el 2024.