Reportan un herido por balacera en cierre de campaña de candidata de Morena a la alcaldía de Matías Romero, Oaxaca

Al menos un herido dejó la balacera ocurrida esta tarde de miércoles 29 de mayo de 2024, durante el cierre de campaña de Rosalinda López García, candidata de Morena a la presidencia municipal de Matías Romero, en Oaxaca.

La misma candidata contó que una persona en motocicleta llegó a la explanada cuatro vientos, en Matías Romero, y realizó disparos. Una de las balas perdidas impactó contra un músico del grupo Los Soberanos de Juchitán, quienes tocaban en el evento. El herido fue llevado a un hospital para ser atendido.

VIDEO: Asistentes a mitin se tiran al suelo para cubrirse de las balas

En redes sociales se difundió un video de cuando el grupo está tocando en el mitin hasta que se escuchan disparos al aire. Los asistentes se tiraron al piso para protegerse de las balas. En el evento había niñas, niños y adultos mayores.

Me duele que atenten con la vida de inocentes, dice candidata

A pesar de las detonaciones, la candidata subió al templete y dio su mensaje. Primero lo hizo en un video que difundió en su cuenta de Facebook. Ahí dijo que le duele atenten contra inocentes.

“Acaban de herir al personal del grupo Soberanos. Acaban de tirar balas con arma de fuego. Y lo que más me duele y más me molesta es que atenten con la vida de los demás que no la deben. Si tanto es el odio y el miedo hacia mí, que fuera contra mí, no con personas inocentes”, dijo la candidata.

López García recalcó que la gente se quedó al evento, a pesar de los disparos. “Estoy acá arriba. A pesar de lo que pasó, y lo que más duele es que sean tan cobardes, que jueguen con la vida de niñas, de niños, de nuestros adultos. Y a pesar de todo esto, la gente está acá”, señaló.