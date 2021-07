Rostros de México: El único artesano vivo de máscaras tradicionales

Cuando se miran fijamente las máscaras que se usan para la Danza de los Viejtos, debe aparecer una sonrisa desmedida y al mismo tiempo un profundo gesto de lamento. Si no se encuentran estas dos expresiones, es muy probable que la máscara no sea de madera original, sino una copia barata.

Para comprobar aquel enigma, en tuvimos que buscar a algún artesano y asi despejar la incógnita. El problema fue que al tratar de localizarlos, nos dimos cuenta que muchos ya habían muerto y sus familias no preservaron la tradición de tallar la madera para crear las máscaras.

Aún así, nos fuimos a Michoacán, luego de escuchar a un danzante que afirmaba: “Si van a Sevina, seguro lo encuentran, está a la entrada del pueblo, ahí nomás al borde de carretera, pregunten por Don Cristóbal”.

Te puede interesar: Rostros de México: Hay tamaaaaaales… de poesía

Rostros de México: Caminos a Michoacán

“Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando…" era la estrofa que cantábamos a toda garganta el equipo élite de Fuerza Informativa Azteca integrado por Ricardo Ruiz, Esteban Sánchez y Carlos Olaf, mientras nos dirigíamos al encuentro con el famoso Cristóbal, el único artesano vivo que elabora las máscaras del modo tradicional.

Sevina es una comunidad de Michoacán que apenas aparece en el mapa. El GPS nos mandaba de un lugar a otro mientras recorríamos las tortuosas carreteras rumbo a Paracho. Poco antes del aterdecer un tope nos hizo frenar de golpe y esa fue la señal para descubrir el improvisado local donde exhibían algunas figuras de madera. En realidad era una funeraria.

Azteca Noticias

Afuera, en la banqueta, estaba una mesa rodeada por niños que miraban atentos como aquel hombre barrigón y simpático hacía esculturas para enseñarles el oficio.

¿Cómo se hacen las máscaras de la Danza de los Viejitos?

Encontramos a Don Cristóbal Chávez Serafín. Amable y generoso nos mostró el proceso para hacer una máscara de principio a fin. Lo acompañamos primero a elegir el tronco del cual habría de salir el rostro; luego, lo partió a la mitad de un hachazo y le quitó la corteza para darle forma de careta.

Tomó aquel pedazo de madera y lo miró fijamente, como queriendo descubrir el tipo de rostro que le daría, aunque en realidad nos confesó que cada tronco ya trae una cara, solo hay que quitarle lo que le sobra.

Te puede interesar: Asignación Especial: Medicina tradicional en pueblos indígenas purépechas de Michoacán

Y eso fue lo que hizo Don Cristóbal. Tomó aquella pieza y la empezó a tallar a toda velocidad con un afilado cincel. Por la facilidad con la que trabajaba parecía que estaba deslizando un cuchillo entre mantequilla.

Ocurrente y desparpajado, me sugirió que fuera a conseguir un trozo de mecate para deshilacharlo y decorar el cabello de la máscara, en lugar de que me quedara contemplándolo.

En un par de horas ya tenía el rostro detallado. Los ojos fruncidos por las arrugas le daban un toque de bondad a la máscara, pero la enorme boca dejaba al descubierto una dentadura chimuela cuya risa provocaba una especie de terror.

No podía creerlo. Estaba resuelto el misterio.

En un par de horas convirtió un pedazo de tronco en una máscara. Es Don Cristobal, uno de los pocos artesanos michoacanos que aún trabaja la madera a punta de cincel. Conózcalo en @HechosDomingo 9am @AztecaNoticias #RostrosDeMexico pic.twitter.com/x216PBYSqK — Jorge Zarza🇲🇽 (@jzarzap) July 1, 2021

La miré fíjamente y descubrí no sólo el dolor y la alegría en un mismo rostro, sino que hasta cierto punto, tenía un parecido a mi cara. ¡Ah qué socarrón me salió Don Cristóbal! Pensé mientras me la entregaba.





Por supuesto que no me la regaló, me la vendió a muy buen precio. ¡Y se la pagué con gusto!

Ve la historia completa este domingo 4 de julio en Hechos Domingo con Jorge Zarza en los Rostros de México a las 9 de la mañana por Azteca Uno.

Te puede interesar: Princesa Guerrera revela secretos de hallazgo prehispánico