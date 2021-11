Roxy and Roll: Recetas musicales para sobrevivir al Covid-19

En Guadalajara hay dos catedrales. Una, la de Dios, en el corazón del centro histórico y otra, la de la música, escondida entre los callejones. Se llama Roxy and Roll.

Es quizá la única tienda viva con la mayor colección de discos de vinilo y cintas magnetofónicas. Si el lector no entiende de lo que hablo, pregúntele a sus abuelos.

Roxy and Roll surgió en los años 60’s rodeada de otras discotecas que se hicieron muy populares en la época.

¿Discotecas? Sí, eran una especie de Spotify a donde la gente iba a comprar canciones grabadas en acetatos o en casetes.



Al paso del tiempo fueron desapareciendo y con la pandemia terminaron por cerrar sus puertas. La única que sobrevivió fue Roxy and Roll.

¡Tienes que conocerla! Me dijo entusiasta Verónica Guardado , colega periodista y tapatía, quien nos ayudó a concertar la entrevista con el dueño quien, por cierto, se negó a recibirnos.

Rock and Roll, la catedral de la música en Guadalajara

Acompañado del equipo élite de FIA, integrado por Ricardo Ruiz, Esteban Sánchez y Vianney Rodríguez, me dirigí a las calles del centro de la capital de Jalisco para tratar de convencer a don Ricardo y compartir su historia.

Al ritmo de “Close your eyes”, de The Beatles, ingresamos al local. Fue como entrar a una película de Rock and Roll.

Todas las paredes tienen repisas con discos apretujados. Un laberinto de estantes llenos de cintas, libros y vinilos, le dan forma a los estrechos pasillos por donde circulan los clientes. Visto desde el techo, pareciera una figura hecha de piezas de dominó sobre la mesa.

La verdad, no fue complicado convencer a su dueño de dejarnos grabar la tienda, que en realidad es un museo y una reserva musical que difícilmente alguien pudiera igualar.

Aún conserva “la greña”, como él llama a su pelo largo, ahora encanecido; habla con ese tonito característico de Guadalajara, franco y lleno de energía. ¡Yo fui hippie! Gritó orgulloso mientras recorríamos los estantes.

Me regaló una cinta de ‘The Carpenters’ - es de mis favoritos - aún sellada con papel celofán. Una joya.

Ya entrados en la plática me confesó la travesura que hizo el día de su boda. En lugar de aventarle arroz al salir de la Iglesia, sus amigos le aventaron mota. Se reía a discreción con un gesto de nostalgia.

A Roxy and Roll llegan coleccionistas y jóvenes de todas edades

Aquí llegan desde grandes coleccionistas en busca de discos cotizados, hasta jóvenes que prefieren las versiones originales eternizadas en discos de vinilo.

El dueño te atiende personalmente y como un catador de sonidos te recomienda qué debes escuchar dependiendo tu edad y tu estado de ánimo. Los productos están a la vista y él permite que la gente pueda tocarlos sin ninguna restricción.

- ¿Le han robado alguna vez?

- Todos los días. Me respondió resignado.

Más que una tienda, Roxy and Roll es una embajada histórica de la buena música.

Es también un consultorio donde Ricardo hace las veces de psicólogo porque los clientes llegan a contarle sus penas, que él alivia con una dosis musical como receta.

En esta Catedral, los pecados se redimen a través del Rock and Roll, porque en este templo, escuchar rolas legendarias es la única penitencia.