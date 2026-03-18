¡Que no te afecte el cierre de estaciones de la Línea 2 del Metro! En estos puntos salen los RTP de apoyo

Moverse en el sur y centro de la Ciudad de México se volvió un reto extra. El cierre de las estaciones entre Xola y Pino Suárez de la Línea 2 del Metro obligó a miles de usuarios a buscar alternativas para continuar su trayecto. Una de ellas es el corredor de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Sin embargo, no basta con saber que hay camiones: el punto clave está en dónde abordarlos exactamente.

Por eso, si no quieres perder tiempo ni caminar de más, aquí tienes las paradas exactas que hace el RTP que apoya la Línea 2 del Metro CDMX, tanto de ida como de regreso.

Paradas del RTP de Xola a Pino Suárez

El servicio de RTP que sale desde Xola en dirección a Pino Suárez tiene varias paradas intermedias sobre Calzada de Tlalpan y calles del Centro.

Estas son las ubicaciones exactas:



Salida desde Xola:

Calzada de Tlalpan 650, esquina con Juana de Arco





Primera parada:

Calzada Chabacano 646, esquina con José Antonio Torres





Segunda parada:

Isabel la Católica, esquina con Manuel M. Flores





Tercera parada:

Isabel la Católica, casi esquina con Antonio Solís





Terminal Pino Suárez:

Calle San Jerónimo, a unos metros de José María Pino Suárez

Paradas del RTP de Pino Suárez a Xola

En sentido contrario, el recorrido inicia en el Centro y regresa hacia el sur de la ciudad.

Estas son las paradas:



Salida desde Pino Suárez:

Calle San Jerónimo, a unos metros de José María Pino Suárez





Primera parada:

Calle 5 de febrero, esquina con Antonio Solís





Segunda parada:

Isabel la Católica, casi esquina con Joaquín Arriaga





Terminal Xola:

Calzada de Tlalpan 659, a unos metros de la estación

Esto es lo que debes tomar en cuenta al usar el RTP de apoyo

El servicio de RTP en la Línea 2 del Metro CDMX funciona como alternativa temporal, por lo que los tiempos de traslado pueden variar dependiendo del tráfico en la zona.

Además, al tratarse de un recorrido sobre vialidades principales como Calzada de Tlalpan, es común que haya carga vehicular en horas pico.

Por eso, la recomendación es ubicar con anticipación la parada más cercana a tu ruta y considerar algunos minutos extra en tu traslado.

¿El RTP de apoyo en la Línea 2 del Metro CDMX tiene costo?