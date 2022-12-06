Ataque a bases militares de Rusia con drones deja tres muertos

El lunes 5 de diciembre, Rusia dijo que tres miembros de su personal militar murieron en lo que dijo que fueron ataques con aviones no tripulados (drones) ucranianos contra dos bases aéreas rusas a cientos de millas de las líneas del frente en Ucrania.

La agencia de noticias RIA de Rusia dijo que las tres muertes ocurrieron en la base aérea de Riazán, 185 kilómetros al sureste de Moscú.

La otra base atacada fue Engels, cerca de la ciudad de Sarátov, a unos 730 kilómetros al sureste de Moscú. Es una de las dos bases de bombarderos estratégicos que albergan la capacidad nuclear aérea de Rusia, la otra está en la región de Amur en el Lejano Oriente ruso.

Rusia tiene de 60 a 70 aviones bombarderos estratégicos de dos tipos: el Tu-95MS Bear y el Tu-160 Blackjack. Ambos son capaces de transportar bombas nucleares y misiles de crucero con armas nucleares.

Ucrania no se atribuyó directamente la responsabilidad. Si llevó a cabo los ataques, fueron los ataques militares más profundos que ha llevado a cabo dentro del corazón de Rusia desde el comienzo de lo que Moscú llama "operación militar especial" el 24 de febrero.

Uno de los objetivos, la base aérea de Engels, cerca de la ciudad de Sarátov, alberga aviones bombarderos que forman parte de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia.

"El régimen de Kiev, con el fin de desactivar los aviones rusos de largo alcance, intentó atacar con vehículos aéreos a reacción no tripulados de fabricación soviética los aeródromos militares de Dyagilevo, en la región de Riazán, y Engels, en la región de Sarátov", dijo el ministro de Defensa.

Agregó que los drones, que volaban a baja altura, fueron interceptados por las defensas aéreas y derribados. Los restos causaron daños leves a dos aviones y cuatro personas resultaron heridas.

El ministerio calificó la agresión como un "acto terrorista" destinado a interrumpir su aviación de largo alcance.

Rusia respondió con un "ataque masivo en el sistema de control militar y objetos relacionados del complejo de defensa, centros de comunicación, energía y unidades militares de Ucrania con armas aéreas y marítimas de alta precisión" en el que dijo que los 17 objetivos designados fueron alcanzados.

Ucrania dijo que derribó más de 60 de los más de 70 misiles lanzados por Rusia el lunes, el último en semanas de ataques contra su infraestructura crítica que han cortado la electricidad, la calefacción y el agua en muchas partes del país.

The Russian airbase “Engels-2” has been hit. The base is located 400 km Southeast from Moscow. It hosts strategic bombers of Tu-95 and was the launch pad for numerous attacks against Ukraine. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/cps5f2Gz9F — (((Tendar))) (@Tendar) December 5, 2022

Reacciones al ataque de dos bases aéreas de Rusia

Saratov está al menos a 600 kilómetros del territorio ucraniano más cercano. Los comentaristas rusos señalaron en las redes sociales que si Ucrania podía atacar tan adentro de Rusia, también podría ser capaz de atacar a Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas en una sesión informativa matutina que el presidente Vladimir Putin estaba al tanto de los incidentes, pero se negó a hacer más comentarios.

Los funcionarios de Ucrania reconocieron los incidentes en las redes sociales con comentarios irónicos.

El asesor presidencial Mykhailo Podolyak escribió en Twitter: "Si se lanza algo al espacio aéreo de otros países, tarde o temprano los objetos voladores desconocidos regresarán a (su) punto de partida".

Ucrania ha demostrado previamente la capacidad de atacar objetivos rusos estratégicos mucho más allá de la línea del frente de 1.100 km de largo en el sur y el este de Ucrania.