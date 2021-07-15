Rusia rechaza aprobar matrimonios homosexuales

El gobierno de Rusia, encabezado por Vladimir Putin, rechazó la solicitu del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de respetar los derechos de la comunidad LGBT+ y realizar un marco legal que, entre otras cosas, pedía la apobación de los matrimonios homosexuales.

Dimitri Peskov, vocero de la presidencia rusa, señaló que para el gobierno de Vladimir Putin no existe ninguna alternativa para apobar los matrimonios homosexuales, y explicó que el mandatario no tuvo reacción o respuesta alguna ante la solicitud del TEDH.

Hace un par de días, el tribunal señaló que Rusia violó el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar al negar la posibilidad de matrimonio a tres parejas homosexuales rusas, por lo que solicitó al gobierno buscar alternativas legales para garantizar sus derechos.

Además, el representante del gobierno ruso explicó que la definición de "matrimonio" establecida en la Constitución rusa, impide al país acatar los dictámenes internacionales, pues de acuerdo con la normativa local, debe existir prevalencia del texto constitucional sobre el derecho internacional.

Peskov también señaló que la posición de Vladimir Putin ante los matrimonios homosexuales corresponde con "la mayoría de los rusos", que apoyaron las enmiendas constitucionales en el plebiscito realizado el 1 de julio de 2020.

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Comunidad internacional critica postura de Rusia

Luego de que se confirmara que Rusia mantendrá su postura en torno a los derechos de la comunidad LGBT+, organizaciones como Amnistía Internacional (AI) hicieron un llamado al gobierno de Vladimir Putin para reconocer los derechos de los matrimonios homosexuales, y condenó que el país "promueva la homofobia".

También pidieron a las autoridades rusas derogar la ley rusa "sobre la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales" entre menores, considerada como una norma completamente homofóbica.

En 2020, se llevaron a cabo 206 enmiendas constitucionales, con lo que se definió el término "matrimonio" como la unión exclusiva de un hombre y una mujer. En aquella ocasión, Putin advirtió que mientras él esté en la presidencia, nunca se legalizarán los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

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