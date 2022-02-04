Soldados crean escenario de guerra en Chernobyl

El escenario de un combate urbano de la Guardia Nacional de Ucrania, de las fuerzas especiales y de la policía fue la ciudad de Pripyat, en la zona de exclusión de Chernobyl.

Los uniformados dispararon contra edificios abandonados, también lanzaron granadas y morteros en una ciudad que se mantiene desierta desde 1986, luego del accidente nuclear de Chernobyl.

Chernobyl|GLEB GARANICH/REUTERS

Ejercicios militares en tierra radiactiva

El cual ocurrió en en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, es considerado el peor del mundo y también uno de los grandes desastres ambientales de la historia, donde 31 persona murieron inmediatamente debido a la radiación.

Por las calles cubiertas de nieve, en medio de edificios de la época soviética abandonados, cercanos a Chernobyl, fuerzas ucranianas en conjunto simularon un enfrentamiento.

Un soldado participante señaló que: "Fue una batalla con milicias irregulares en un entorno urbano". Agregó que: "lo hicimos bien, no tuvimos pérdidas".

Ucrania realiza entrenamientos militares todos los meses del año, esta vez eligieron la zona de exclusión de Chernobyl, así lo confirmó otro soldado que fue parte de este combate, "realizamos regularmente tales simulacros, indicó que "entrenamos para mejorar nuestras habilidades de combate en lugares parecidos."

Desde la semana pasada Ucrania envió tropas para protegerse de alguna incursión de Rusia, así que inició una estrategia para defenderse en la zona de exclusión de Chernobyl.

Una agencia especial de control de radiación realizó mediciones antes y durante los ejercicios.

Chernobyl|GLEB GARANICH/REUTERS

Los rusos no se quedaron atrás

Por otro lado, las fuerzas armadas de Rusia realizaron ejercicios militares simultáneamente en diversas partes del país,

Lo entrenamientos aéreos y terrestres lo hicieron en la región de Voronezh, en el sur de Rusia, a unos 300 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde destacaron defensa aérea y aviación operacional-táctica.

Mientras que en el Atlántico Nororiental, el crucero "Marshal Ustinov" y la fragata "Admiral Kasatonov", ambos rusos, simularon repeler ataques aéreos.

Ejercicios militares que ocurren cuando Rusia ha concentrado alrededor de 100 mil soldados en la frontera con Ucrania, aunque los rusos niegan una invasión o ataque contra los ucranianos.

