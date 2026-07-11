La forma más sencilla de cargar la nueva ruta 21K del Medio Maratón CDMX 2026 en tu smartwatch

Si estás por participar en el Medio Maratón CDMX 2026, preparar tu ruta con anticipación puede marcar la diferencia durante la competencia.

Cargar el recorrido de 21 kilómetros en tu smartwatch te permitirá consultar el trayecto, medir tu ritmo y tener una mejor referencia de tu desempeño mientras avanzas por las calles de la capital. Aquí te explicamos la forma más sencilla de hacerlo.

¿Cómo cargo la ruta del Medio Maratón CDMX en mi reloj inteligente?

Cargar una ruta en un smartwatch depende del modelo del dispositivo, pero en la mayoría de los casos el proceso es similar:



Descarga o crea la ruta: Obtén el archivo del recorrido, normalmente en formato GPX, desde una plataforma compatible o desde la fuente oficial del evento si está disponible. Abre la aplicación vinculada al reloj: Ingresa a la app que utilizas para administrar tu smartwatch desde tu celular. Importa la ruta: Busca opciones como “rutas”, “cursos”, “mapas”, “evento” o “navegador” y selecciona el archivo del recorrido. Sincroniza el dispositivo: Conecta e reloj al teléfono y esper a que la ruta se transfiera correctamente al smartwatch. Activa la navegación antes de correr: Selecciona la ruta dentro de la actividad de carrera, revisa que el recorrido aparezca en pantalla y comienza tu entrenamiento.

Antes del Medio Maratón CDMX 2026, es recomendable hacer una prueba para confirmar que la ruta funciona, que el GPS está activo y que puedes consultar el trayecto durante la competencia.

¿Cuánto es un buen tiempo para los 21K del Medio Maratón?

Un buen tiempo para completar los 21 kilómetros de un medio maratón depende de tu nivel de entrenamiento, experiencia y objetivo personal. Como referencia general:



Principiante: entre 2 horas y 2 horas con 30 minutos (con un ritmo aproximado de 7:00 a 8:00 min/km)

Corredor recreativo con entrenamiento constante: entre 1 hora con 45 minutos y dos horas (ritmo de 5:00 a 6:00 min/km).

Buen nivel amateur: entre 1 hora con 30 minutos y 1 hora con 45 minutos (ritmo de 4:15 a 5:00 min/km).

Corredores avanzados: menos de 1 hora con 30 minutos.

Élite: tiempos cercanos a 1 hora o menos.

Para la ruta de este Medio Maratón puede hacer que los tiempos sean un poco más lentos que en otras carreras, debido a que hay aproximadamente de 3 a 4 kilómetros de pura subida.

Más que compararte con otros corredores, un buen tiempo es aquel que logras de acuerdo con tu preparación.