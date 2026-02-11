Así puedes llegar al Centro Histórico sin usar la Línea 2 del Metro CDMX

La modernización de la Línea 2 del Metro CDMX, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, ha modificado los hábitos de traslado de miles de "chilangos". Desde este lunes 9 de febrero, el servicio en la llamada "Línea Azul" finaliza sus operaciones a las 22:00 horas para permitir trabajos de mantenimiento mayor.

Si tu destino es el Centro Histórico y necesitas moverte fuera de ese horario o prefieres evitar las aglomeraciones en los tramos con servicio de apoyo, existen alternativas eficientes que conectan con el primer cuadro de la capital.

Llegar al Zócalo o Bellas Artes sin depender de la Línea 2 es posible utilizando otros ejes del Sistema de Transporte Colectivo y opciones de transporte superficial que, en muchos casos, ofrecen trayectos más directos.

🚇Recuerda que a partir de hoy se implementarán horarios especiales en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 de @MetroCDMX. @RTP_CiudadDeMex brindará servicio de apoyo gratuito.🚃 pic.twitter.com/310pntDjac — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) February 9, 2026

¿Cómo llegar al Zócalo? Alternativas a la Línea 2 dentro del Metro CDMX

El Centro Histórico cuenta con una gran conectividad. Si la Línea 2 no es opción, estas estaciones te dejan a unos cuantos pasos de la zona peatonal y los principales monumentos:



Línea 8 (Verde): Es quizá la alternativa más robusta. Estaciones como Bellas Artes , San Juan de Letrán y Garibaldi te sitúan directamente en el perímetro A del Centro. Es ideal si vienes del norte (Constitución de 1917) o del sur (Garibaldi).

Es quizá la alternativa más robusta. Estaciones como , y te sitúan directamente en el perímetro A del Centro. Es ideal si vienes del norte (Constitución de 1917) o del sur (Garibaldi). Línea 3 (Olivo): Las estaciones Hidalgo y Juárez son puntos clave. Desde Hidalgo, puedes caminar hacia la Alameda Central o tomar la calle de Tacuba para llegar directamente al Zócalo en menos de 10 minutos.

Las estaciones y son puntos clave. Desde Hidalgo, puedes caminar hacia la Alameda Central o tomar la calle de Tacuba para llegar directamente al Zócalo en menos de 10 minutos. Línea 1 (Rosa): Aunque sigue en procesos de renovación parcial, estaciones como Pino Suárez e Isabel la Católica funcionan como puertas de entrada naturales desde el oriente y poniente de la ciudad.

Cómo llegar al Centro en Metrobús y Trolebús CDMX

El transporte superficial es una de las opciones más valoradas por su visibilidad y paradas estratégicas.

La Línea 4 del Metrobús es la "ruta de oro" para el turismo y el comercio. Con sus rutas Norte y Sur, atraviesa el corazón del Centro Histórico, con paradas en Museo de la Ciudad, Pino Suárez y Teatro del Pueblo. Además, tiene conexión directa con la Terminal 1 y 2 del Aeropuerto (AICM) y la Terminal de Autobuses del Norte.

Por otro lado, el Trolebús de la Línea 1 (Eje Central) ofrece un servicio constante durante las 24 horas (en su modalidad nocturna). Sus paradas en Madero, Bellas Artes y Santa Anna son ideales para quienes buscan una alternativa económica y de cero emisiones que cruza la ciudad de norte a sur.

#RTPinforma 🔊 Aviso importante para personas usuarias de @MetroCDMX



A partir del lunes 09 de febrero, por trabajos de mejoras en la Línea 2, #MIRTP brindará servicio de apoyo de manera temporal para garantizar la continuidad de tus traslados. pic.twitter.com/851OepYK4L — Red de Transporte de Pasajeros-RTP (@RTP_CiudadDeMex) February 5, 2026

Servicio de apoyo RTP a la Línea 2

Para quienes forzosamente deben seguir la ruta de la Línea 2 después de las 22:00 horas, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brinda servicio de apoyo en las estaciones afectadas, como Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad. El costo es el mismo que el del Metro ($5.00) y el transbordo es gratuito utilizando la Tarjeta de Movilidad Integrada.

