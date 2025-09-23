Hallan culpable a sujeto que atentó contra Donald Trump; esto dijo el presidente de EU

Ryan Routh, el hombre que cometió el segundo atentado contra Donald Trump en plena campaña presidencial de 2024 mientras el magnate jugaba golf en Florida, Estados Unidos, fue encontrado culpable de todos los cargos.

Durante la lectura del veredicto este 23 de septiembre de 2025, el sujeto de 59 años de edad escuchó los cinco cargos, entre ellos, intento de asesinato contra un candidato presidencial atacar a un oficial federal, poseer un arma de fuego y municiones como delincuente convicto y posesión de arma de fuego con número de serie borrado.

Después de escucharlos, Routh trató de apuñalarse en el cuello con un bolígrafo, pero los oficiales de la corte se lo impidieron, relató un testigo a la cadena CNN. El hombre recibirá su sentencia el 18 de diciembre de 2025, y puede enfrentar cadena perpetua.

¿Qué hizo Ryan Routh?

Las autoridades señalan que Ryan Routh hizo un nido de francotirador cerca del sexto green del Club de Golf Trump International, pero no disparó contra el entonces candidato presidencial ese 15 de septiembre de 2024.

La fiscalía estadounidense mostró sus argumentos y, tras casi dos semanas, presentaron a un testigo, quien mencionó como es que Routh presuntamente seguía los pasos de Donald Trump. Kimberly McGreevy, agente especial supervisora del FBI, mostró registros de llamadas, videos de vigilancia y mensajes de texto, entre otras pruebas, para comprobar lo que hizo el atacante.

Incluso días antes del ataque, Ryan Roth estuvo en las cercanías del club de golf de Donald Trump. El 15 de septiembre de 2024, el sujeto empujó el arma a través de la valla metálica, pero no pudo herir al republicano, quien estaba a una distancia de entre 300 y 500 metros.

Se ha hecho justicia: Donald Trump

Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que la justicia se ha aplicado en el caso de Ryan Routh. Desde Nueva York, donde atiende la Asamblea General de las Naciones Unidas, agradeció a Pam Bondi, fiscal general, por su trabajo en este caso.

“Estuvo muy bien gestionado. Y es muy importante: no se puede permitir que sucedan cosas así. No me incumbe. Pero a un presidente o incluso a una persona no se le puede permitir que eso suceda. Así que se hizo justicia y veremos qué sucede. Agradezco mucho al juez, al jurado y a todos los involucrados. Se manejó con gran profesionalismo, y es un gran honor”, declaró Trump.