No es paranoia, es tu seguridad: Cómo blindar tu celular frente a la extorsión digital en México

En esta nueva era digital, la seguridad no es un juego. Por esta razón, en Azteca Noticias te contamos cómo puedes protegerte y a los que más quieres para evitar ser víctimas de extorsión.

Con el avance de la tecnología, nuestra identidad digital se ha convertido en uno de los activos más valiosos y, lamentablemente, en el blanco principal de grupos delictivos.

El uso del celular se ha vuelto cotidiano, pero muchas veces se ignoran los riesgos que vienen con compartir una simple fotografía o no revisar los ajustes de privacidad.

Una vez en internet, siempre en internet

Uno de los conceptos más difíciles de asimilar es que lo que compartes en internet puede permanecer para siempre.

Una vez que una imagen o un dato personal sale de tu dispositivo, pierdes el control sobre quién puede guardarlo o difundirlo.

Antes de publicar, es super importante reflexionar sobre si esa información podría ser utilizada por un extraño para contactarte bajo engaños.

Blindaje básico: Verificación en dos pasos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recomienda enfáticamente configurar la privacidad y seguridad de tus redes sociales.

La medida más efectiva es activar la verificación en dos pasos. Esto funciona como una llave extra: incluso si alguien obtiene tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta de WhatsApp o Facebook sin un código especial que solo llega a tu teléfono móvil.

Es un paso de menos de un minuto que puede salvarte de perder tu identidad digital.

🔐 ¡Tu seguridad digital es prioridad!



Protege tu contenido y prevén cualquier tipo de extorsión en la web. pic.twitter.com/Q5UfBrKmq5 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) March 27, 2026

Tu huella en el mundo digital: La geolocalización

Muchos no saben que cada foto que toman guarda la ubicación exacta de dónde fue capturada. La autoridad sugiere desactivar la geolocalización antes de publicar fotos o videos.

Al hacerlo, evitas que delincuentes sepan cuáles son tus rutinas, qué lugares frecuentas o dónde se encuentra tu domicilio.

Diálogo familiar: La mejor defensa

La seguridad digital sí o sí debe ser un tema de conversación en el hogar.

Es fundamental hablar con niños y adolescentes sobre sus actividades en línea y los riesgos que existen en el internet. Ellos suelen ser más confiados con desconocidos, y los extorsionadores a menudo obtienen datos de los menores para luego chantajear a los adultos con información real.

Si recibes una llamada de un número desconocido con amenazas o peticiones de dinero urgentes, mantén la calma, cuelga y verifica. En México, puedes reportar estos incidentes al número de denuncia anónima 089 o solicitar apoyo al 911.

No compartas códigos que recibas por SMS con nadie, aunque digan hablar de parte de tu banco o de una red social. La prevención empieza por no abrir la puerta digital a desconocidos.