Alerta y angustia se vive en la Iglesia católica tras darse a conocer que Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, sacerdote en el municipio en el Estado de México (Edomex), está desaparecido.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga el caso y emitió la ficha de búsqueda para localizarlo tras cuatro días sin saber de su paradero.

Sacerdote en Cuautitlán desapareció en el municipio de Tultepec

Ernesto Baltazar Hernández Vilchis fue visto por última vez el 27 de octubre de 2025 en la colonia Ampliación La Piedad, en el municipio de Tultepec, de acuerdo con el boletín de búsqueda con folio ODI/CUA/A/1031079/2025.

El religioso tiene 43 años, mide 1.68 metros, es de complexión robusta, tiene cara redonda, cabello castaño oscuro, nariz convexa, boca grande, orejas medianas, mentón oval, tez blanca, frente mediana, cejas semipobladas, labios medianos, pómulos poco prominentes y ojos verdes grandes.

Como señas particulares tiene una cicatriz quirúrgica en el abdomen, lunar en la espalda, otro en el pie y uno en la mano, pero no de precisa de qué lado. Vestía un pants de algodón color guinda y tenis de gamuza negros. La fecha del reporte de su desaparición fue este viernes 31 de octubre de 2025.

Diócesis de Cuautitlán pide ayuda para encontrar a sacerdote desaparecido

Mediante un mensaje en Facebook, la Diócesis de Cuautitlán pidió ayuda para localizar al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

"Pedimos a toda la comunidad diocesana unirse en oración por su pronto y seguro regreso, y acompañar espiritualmente a su familia en estos momentos de preocupación", se lee en una publicación de su red social.

El Monseñor Efraín Mendoza Cruz pidió a la Iglesia diocesana "mantenerse en oración constante, confiando a Dios la protección del Pbro. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, para que pueda regresar con bien a su hogar y a su comunidad parroquial".

La Parroquia Xto Rey María de Guadalupe compartió el boletín de búsqueda y a través de su cuenta de Facebook externó:

"El Obispo Mons. Efraín Mendoza Cruz informa a toda la comunidad diocesana que el Pbro. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis se encuentra en situación de persona desaparecida. Las autoridades ya realizan las diligencias correspondientes.

"Pedimos a toda la comunidad diocesana unirse en oración por su pronto y seguro regreso, y acompañar espiritualmente a su familia en estos momentos de preocupación".