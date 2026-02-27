Localizan a familia completa desaparecida en Puerto Vallarta

La incertidumbre que rodeaba el paradero de una familia desaparecida en Puerto Vallarta ha llegado a su fin. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco ratificó recientemente que los ciudadanos que eran objeto de una investigación por su ausencia ya han sido ubicados.

Este anuncio pone término a las labores de rastreo que se originaron tras la pérdida de comunicación con los afectados, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad desde hace varios días en el territorio jalisciense.

La familia Campos-Cavazos fue localizada tras días de incertidumbre en Puerto Vallarta

La cronología de los hechos establece que el último momento en que se tuvo noticia de los cuatro miembros que componen el núcleo familiar Campos-Cavazos fue el pasado domingo 22 de febrero. A partir de esa fecha, el rastro de estas personas se desvaneció, lo que activó las alarmas de las instituciones encargadas de la seguridad y la localización en la entidad.

La coincidencia temporal del suceso resultó particularmente alarmante para las autoridades, ya que la desaparición de los ciudadanos ocurrió precisamente en la misma jornada en que la violencia se agudizó en diversas zonas de Jalisco, incrementando el nivel de preocupación sobre la integridad física de los desaparecidos.

Por su parte, la dependencia encargada de la procuración de justicia en el estado, la Fiscalía Estatal, aportó detalles fundamentales sobre el desenlace de esta búsqueda.

La comunicación familiar fue clave para confirmar su bienestar y finalizar la búsqueda

Según los informes oficiales de esta institución, el hallazgo de la familia fue posible gracias a que uno de sus parientes consanguíneos consiguió entablar comunicación directa con ellos. Este enlace telefónico o personal permitió verificar que los integrantes del grupo se encontraban con vida, lo que derivó en la notificación inmediata a las autoridades competentes para proceder con el cierre del protocolo de localización que se mantenía vigente.

A pesar de la resolución positiva de este caso y del alivio que supone para la sociedad jalisciense el retorno de la familia, el hermetismo sigue marcando ciertos aspectos del incidente. Hasta este instante, los organismos gubernamentales no han compartido datos específicos ni han dado a conocer los pormenores o las causas que originaron que estas personas dejaran de tener contacto con sus allegados por tanto tiempo.

Las autoridades aún no han aclarado las razones de su desaparición

La ausencia de claridad sobre los eventos que vivieron los afectados desde el 22 de febrero hasta su aparición mantiene una incógnita sobre el trasfondo de lo sucedido, especialmente considerando el entorno de inseguridad reportado por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco durante ese periodo específico.

El caso de los Campos-Cavazos concluye así con su localización, manteniéndose únicamente la confirmación oficial de su bienestar sin profundizar en las experiencias vividas durante su ausencia.

Las instituciones estatales han cumplido con el proceso de informar a la ciudadanía sobre el cierre del reporte de desaparición, subrayando que la comunicación interna de la familia fue la pieza clave para dar con su ubicación definitiva tras los días de silencio que transcurrieron desde aquel domingo de febrero.

