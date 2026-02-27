Después de 4 días, hallan sin vida a una adolescente de 14 años en Sonora

Hallan sin vida a una adolescente de 14 años en el municipio de Naco, Sonora. El hallazgo ocurrió en un inmueble en construcción ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que ya tiene ubicada a una persona de interés relacionada con el caso, como parte de los actos iniciales de investigación.

¿Qué pasó con la menor encontrada sin vida en Naco, Sonora?

De acuerdo con la información oficial, la adolescente contaba con reporte de desaparición desde el pasado 22 de febrero, por lo que la carpeta de investigación se integra con todas las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y posteriormente personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del hecho, mientras la Fiscalía continúa con las indagatorias.

AVANCE INFORMATIVO



FGJES investiga hallazgo de menor sin vida en Naco; hay una persona de interés ubicada



Naco, Sonora, 26 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, derivado de actos iniciales de investigación, se tiene…

Fiscalía de Sonora descarta muerte violenta de ciudadano estadounidense en Guaymas

En un hecho distinto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre la localización sin vida de Patrick Joseph Weber, ciudadano estadounidense de 71 años, quien había sido reportado como desaparecido el 22 de febrero en San Carlos, municipio de Guaymas.

El cuerpo fue encontrado en el área de muelles de San Carlos, sumergido debajo de un velero contiguo al de su propiedad. La recuperación estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR).

Tras la necropsia de ley, la Fiscalía descartó que se tratara de una muerte violenta. El dictamen médico determinó que el fallecimiento se produjo por la ruptura de una arteria principal del cuello, derivada de una condición médica previa.

COMUNICADO



Fallecimiento de ciudadano estadounidense en San Carlos fue por ruptura de arteria derivada de condición médica previa: Fiscalía



Guaymas, Sonora, 26 de febrero de 2026.- En relación con la localización sin vida del ciudadano estadounidense Patrick Joseph Weber, de 71…

También se precisó que el moretón que presentaba en la frente fue consecuencia de una caída desde su propia altura y no se encontraron lesiones que indiquen la participación de terceras personas.

En el lugar no había señales de violencia ni de robo. Incluso, el ciudadano tenía consigo su teléfono celular y cartera. La dependencia mantiene comunicación con el Consulado General de Estados Unidos en Hermosillo para los trámites y la asistencia correspondiente.

