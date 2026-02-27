¡Luchan por su vida! Explosión en Guamúchil, Sinaloa deja cinco heridos; tres niños son enviados a Texas

A las 4:52 de la madrugada, un fuerte estruendo despertó a vecinos de la colonia Prado Bonito, en Guamúchil, Sinaloa. La explosión quedó grabada por cámaras de videovigilancia y, en segundos, la tragedia ya era una realidad para una familia completa.

Cinco personas resultaron con quemaduras de alto grado: Francisco, de 81 años; María Fernanda, de 30; y sus hijos Jesús Fernando, de 13; Gael Santiago, de 5; y Abdiel Isaías, de 4 años.

Todos fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención urgente. La magnitud de las lesiones obligó a gestionar traslados fuera del país para los menores más graves.

El momento de la explosión quedó captado en video, durante la grabación se alcanzan a escuchar los gritos de los integrantes de la familia afectados.

Niños quemados en Guamúchil son trasladados a Galveston, Texas

El caso movilizó a la Fundación Shriners, que coordinó el traslado de los pequeños a Galveston, Texas, en Estados Unidos, donde recibirán tratamiento especializado para quemaduras severas.

Abdiel Isaías, de 4 años, fue llevado primero desde el Hospital General de Los Mochis hacia Texas, debido a que presenta quemaduras de tercer grado en gran parte del cuerpo.

Un día después, su hermano Jesús Fernando, de 13 años, también fue trasladado desde Culiacán al mismo destino. De acuerdo con Dante Ramos, representante de Shriners en Culiacán, el menor se encuentra estable y el traslado fue coordinado directamente entre médicos de México y Estados Unidos.

La Shriners International detalló que Jesús Fernando presenta quemaduras en el 40% de su cuerpo, principalmente en rostro, brazos y piernas.

Este jueves se prevé que Gael Santiago, de 5 años, se una a sus hermanos en Galveston para someterse a diversos procedimientos médicos.

¿Cómo se encuentran la madre y el abuelo tras la explosión en Guamúchil?

Mientras los menores reciben atención en el extranjero, la madre de los niños permanece hospitalizada en Ciudad Obregón, Sonora. El abuelo, Francisco, continúa bajo observación médica en Ahome.

Familiares informaron que, hasta el momento, todos se encuentran estables dentro de la gravedad de sus lesiones, pero el proceso médico será largo y complejo.

¿Qué provocó la explosión en Guamúchil?

De manera preliminar, se menciona que el siniestro pudo haberse originado por la explosión de un cilindro de gas. Sin embargo, será la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la encargada de realizar las investigaciones y determinar oficialmente la causa.

Mientras tanto, la comunidad de Guamúchil se mantiene atenta a la evolución de la familia, especialmente de los tres pequeños que ahora luchan por su recuperación lejos de casa.

