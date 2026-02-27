VIDEO| “No le voy a contestar eso”: Rocío Nahle se niega nuevamente a hablar de la violencia en Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, protagonizó un momento incómodo ante medios de comunicación al ser cuestionada por la aparición de narcomantas y la desaparición de un trailero en el estado; sin embargo, su respuesta sorprendió a varios.

"Que le informe la Fiscalía": así se vio cuestionada Rocío Nahle

Tras su asistencia al Congreso local para galardonar a la atleta paralímpica y activista María Luisa Bandala, la mandataria fue rodeada por medios que la cuestionaron sobre la escalada de violencia registrada, derivada del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hechos violentos que se replicaron en distintos estados del país, incluido Veracruz, donde presuntamente se reportó la desaparición de Bulmaro Herrera Bandala, quien conducía un camión tipo torton color verde, marca Dina, y que habría sido incendiado por presuntos criminales del CJNG.

Desde ese momento, sus familiares perdieron todo contacto con él y hasta ahora se desconoce su paradero. Al respecto, la única respuesta de la gobernadora fue: “Que le informe la Fiscalía, por favor… no voy a contestar eso”; sin embargo, las preguntas continuaron.

Rocío Nahle evita hablar de las narcomantas en Tuxpan

Apenas la mandataria y los medios avanzaron unos metros, surgieron nuevas preguntas sobre la aparición de narcomantas con advertencias dirigidas a servidores públicos, entre ellos el alcalde del municipio de Tuxpan. Ante ello, Nahle dio a entender que no era el lugar para abordar el tema.

“No le voy a contestar eso porque yo vengo a un evento precioso, de una mujer veracruzana ejemplar; vamos a darle su espacio a ella”, fueron sus palabras finales.

Aunque algunos medios agradecieron la atención, lo cierto es que las declaraciones no cayeron bien en un estado donde, más allá de los “eventos bonitos”, la violencia sigue marcando a la población.

Y es que mientras la gobernadora de Veracruz asistía a un evento “precioso”, familiares buscaban informes de un ser querido que, hasta hoy, sigue desaparecido.

Continúa la búsqueda de Bulmaro Herrera Bandala

La familia de Bulmaro Herrera Bandala lo busca con desesperación desde el domingo 22 de febrero, cuando se dirigía hacia Martínez de la Torre, municipio donde reside.

Durante el trayecto, el camión Dina color verde que conducía fue incendiado por sujetos desconocidos sobre la carretera federal Tihuatlán–Álamo, a la altura del punto conocido como El 14, en el norte de Veracruz.

De acuerdo con los reportes, Bulmaro viajaba acompañado de su hermano cuando civiles armados los obligaron a descender de la unidad. Desde ese momento, se desconoce su paradero.