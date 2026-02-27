Lo bajaron de su camión: Trailero desaparece tras quema de su unidad durante narcobloqueos en Veracruz

La desaparición de Bulmaro Herrera Bandala mantiene en alerta a Veracruz, luego de que su camión fuera incendiado durante narcobloqueos registrados en el norte de Veracruz, mientras circulaba por la carretera federal Tihuatlán–Álamo.

Bulmaro salió a trabajar para ganarse el sustento; sin embargo, su camino se vio truncado por sujetos que desataron el terror el pasado domingo 22 de febrero, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Trailero desaparece tras quema de su unidad en Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, Bulmaro viajaba acompañado de su hermano rumbo al municipio de Martínez de la Torre cuando civiles armados le cerraron el paso.

Ambos se encontraban sobre la carretera federal Tihuatlán–Álamo, a la altura del punto conocido como El 14, aunque su hermano circulaba unos metros adelante.

Al percatarse de que la unidad de Bulmaro estaba en llamas, el hermano regresó, pero el trailero ya no estaba en el lugar.

Desde ese momento se desconoce su paradero, y no se ha tenido contacto con él, lo que ha generado gran preocupación entre sus familiares, quienes exigen a las autoridades intensificar la búsqueda.

Narcobloqueos en México: la violencia tras la caída de "El Mencho"

Los hechos ocurrieron en medio de una jornada de narcobloqueos registrados en diferentes estados del país, como reacción del CJNG tras un operativo federal en el que cayó "El Mencho", líder del grupo criminal y uno de los capos más buscados por Estados Unidos.

En Veracruz, la violencia no fue la excepción. Aunque el epicentro se registró en Jalisco, los bloqueos y autos quemados se replicaron en carreteras veracruzanas, como la de Tihuatlán–Álamo y la Tuxpan–Potrero, a la altura de la localidad de Alazán Canoas.

A cuatro días de que regresara la normalidad tras la violencia desatada en la región, Bulmaro sigue desaparecido, por lo que su familia pide que investiguen a fondo, porque el señor no era un criminal, él solo regresaba de entregar un cargamento de naranjas.

