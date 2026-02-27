¡Urge localizarlo! Activan Alerta Amber por desaparición de Aron Barrera en Edomex

Las autoridades del Estado de México mantienen activa la Alerta Amber por la desaparición de Aron Barrera (6 años), visto por última vez cuando salió de su casa en Texcoco, Edomex.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que este caso se onsidera de alto riesgo, ya que podría tratarse de la comisión de un delito.

Alerta AMBER Edomex: ¿Quién es Aron Ayrton Barrera Cortés?

La Alerta AMBER Estado de México, con reporte número AAEM/1032738/2026, corresponde a Aron Ayrton Barrera Cortés, menor de 6 años, desaparecido durante la jornada del 22 de febrero de 2026 en el municipio de Texcoco.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/1dlIqFQT0q — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 26, 2026

Conforme a la ficha de búsqueda, el menor de edad mide 1.10 metros, pesa 20 kilogramos, y es de complexión delgada, tez morena clara, cabello negro lacio, además de ojos café grandes.

Como seña particular, presenta ausencia de dientes superiores. Al momento de su desaparición vestía sudadera gris, pants rojo y tenis negro con blanco. De acuerdo con el reporte oficial, el menor de edad salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero. Las autoridades señalaron que se teme por su integridad.

Alerta AMBER MÉXICO: ¿Cómo reportar información?

Las autoridades piden que cualquier dato que ayude a localizar a los menores sea reportado de inmediato a los siguientes números oficiales; cabe decir que la información puede ser anónima y confidencial.

Emergencias: 911



Alerta Amber Estado de México : 800 89 029 40



: 800 89 029 40 Alerta Amber México : 55 5346 2516



: 55 5346 2516 Locatel Edomex: (722) 167-88-08



Locatel CDMX: (55) 5658 1111.



Cabe decir que la desaparición de menores en el Estado de México vuelve a encender las alertas acerca de la seguridad y la importancia de la denuncia oportuna. Si tuvieras un dato que pudiera marcar la diferencia, ¿lo compartirías?