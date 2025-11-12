Hallan cuerpo amarrado a un sillón en canal de Edomex; sería el sacerdote Ernesto Baltazar

Un macabro hallazgo se registró la madrugada de este miércoles en el municipio de Nextlalpan, Estado de México (Edomex), donde fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un canal de desagüe. El cuerpo estaba envuelto en bolsas negras y amarrado a un sillón.

Autoridades ministeriales investigan si la víctima corresponde al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 27 de octubre en el municipio de Tultepec. De acuerdo con las autoridades, existen varias similitudes entre el cuerpo encontrado y la ficha de búsqueda del párroco.

¿Qué pasó con el padre Ernesto Baltazar, desaparecido en Tultepec?

El descubrimiento ocurrió la madrugada de este miércoles, cuando se alertó a las autoridades sobre un bulto sospechoso atorado en el cauce. El cuerpo, que ya presentaba un avanzado estado de descomposición, fue localizado atorado en un montículo de basura dentro del canal.

Lo que alarmó a las autoridades fue la forma en que se encontraba: envuelto en bolsas de plástico negras y atado a un sillón, presumiblemente usado para hundir el cuerpo.

Solicitamos apoyo para localizar a Ernesto Baltazar Hernández Vilchis de 43 años. Fue visto por última vez en Tultepec, Estado de México el 27 de octubre de 2025.



Si tienes información comunícate



Fiscalía Edo. Méx. 800 89 029 40

CNB: 800 028 77 83 y WhatsApp 55 1309 9024 pic.twitter.com/Vrh0zy6OIL — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) November 1, 2025

¿Se trata del sacerdote desaparecido?

Tras el rescate, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de Zumpango, donde se le practicará la necropsia de ley. Más importante aún, se realizarán exámenes de genética para confirmar científicamente su identidad.

La principal línea de investigación apunta a que podría tratarse del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años. El padre fue visto por última vez el 27 de octubre en la colonia Ampliación La Piedad, en Tultepec, y su desaparición fue denunciada el 31 de octubre, generandose una Alerta Odisea (Boletín de Urgencia) para su localización.

Aunque las autoridades ministeriales han señalado que existen "varias similitudes" con el sacerdote, será la prueba de ADN la que confirme o descarte esta hipótesis. La Fiscalía mexiquense continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen.