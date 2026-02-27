Adolescente es baleado por su propio tío en la Zona Metropolitana de Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara registró una jornada marcada por diversos incidentes que requirieron la intervención urgente de las autoridades y cuerpos de emergencia. Desde casos de violencia de género y conflictos familiares que escalaron a agresiones armadas, hasta operativos judiciales con detenciones polémicas y percances viales derivados de la imprudencia al volante.

El siguiente reporte detalla de manera temática los sucesos más relevantes que movilizaron a los servicios policiales y de rescate en las últimas horas.

Adolescente en estado crítico tras ser disparado por su tío en Zapopan

Un incidente con arma de fuego dejó a un adolescente de 15 años en condiciones críticas de salud en el municipio de Zapopan. Los hechos se suscitaron en el cruce de las vías Labradores y Pintores, en la demarcación de Nuevo Vergel.

Según declaraciones de personas que presenciaron el evento, una rencilla entre parientes finalizó cuando el tío político del menor le disparó directamente en la mandíbula.

El joven fue llevado a recibir atención médica urgente por sus propios medios ante la demora de los servicios de emergencia. Personal de la Cruz Verde confirmó la gravedad de la lesión al momento de su arribo al centro sanitario. Actualmente, las instancias policiales realizan las indagatorias necesarias para esclarecer los motivos de la riña y localizar al responsable.

Mujer es agredida por su pareja sentimental en un hotel

En el municipio de Guadalajara, una mujer de entre 50 y 55 años de edad fue víctima de una agresión física perpetrada por su compañero sentimental. El violento episodio ocurrió en una de las habitaciones de un establecimiento de hospedaje localizado en la intersección de las calles Castellanos y Tapia, dentro de la colonia Las Huertas.

La situación se dio a conocer cuando la afectada solicitó socorro a gritos, lo que motivó a los empleados del lugar a comunicarse con el número de emergencias 911. Al presentarse los servicios médicos, localizaron a la ciudadana con diversos golpes en su fisonomía y en un estado de ebriedad considerable.

Ella explicó a los oficiales que, tras sostener una disputa con su esposo a temprana hora, fue golpeada y posteriormente se quedó dormida. Al despertar, el intenso malestar en la zona costal la obligó a pedir ayuda. Hasta el momento, no se tiene rastro del presunto agresor, quien huyó del sitio antes de la llegada de la policía.

Captura de joven comerciante en tianguis causa confusión y clamor de justicia por su madre

La tranquilidad de un tianguis dominical se interrumpió abruptamente por un estallido de violencia que derivó en la captura de un joven comerciante. Durante los operativos realizados por la Fiscalía Estatal el domingo 22 de febrero, los presentes tuvieron que buscar refugio y permanecer ocultos debido al peligro circundante.

La madre del joven, quien labora a pocos metros de su hijo, relató que tras el caos el muchacho desapareció. Después de una búsqueda exhaustiva y de recurrir a instancias legales para localizarlo, fue hallado bajo arresto, señalado por supuestos actos de rapiña. La madre tajantemente tales acusaciones, argumentando que su hijo cuenta con permisos vigentes y años de trayectoria intachable vendiendo dispositivos electrónicos.

Según la versión del detenido, él solo se había retirado de su puesto para comprar alimentos cuando fue interceptado por las unidades oficiales. La familia exige justicia y la revisión de grabaciones que comprueban su actividad laboral.

Siniestros y percances viales por imprudencia

La combinación de exceso de velocidad y consumo de alcohol provocó un fuerte percance vial sobre la avenida Patria, casi al llegar a la avenida Colón en Guadalajara. Un sujeto joven perdió el control de su unidad compacta e impactó de forma violenta contra un poste de suministro eléctrico y un transformador.

El choque fue de tal magnitud que derribó la infraestructura, causando un derrame de fluidos que tuvo que ser saneado por personal especializado. El coche terminó totalmente destrozado, aunque no se registraron fallecimientos.

Por otra parte, en la colonia Alcoho de Zapopan, una fuerte movilización de bomberos atendió un incendio en un negocio de pintura y laminado ubicado en las calles Sidra y Chirimoya. Los rescatistas evitaron que el fuego consumiera estructuras colindantes, aunque las oficinas y un automóvil sufrieron daños totales por la radiación y el fuego.

