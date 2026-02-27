“Voy en movimiento”: el último mensaje de un Guardia Nacional caído en operativo contra “El Mencho”

Desde niño soñaba con portar uniforme. La vida militar siempre le llamó la atención y en octubre pasado cumplió cuatro años de haber ingresado a la Guardia Nacional. Joven elemento muere tras operativo para atrapar a "El Mencho".

¿Quién era Irving Alexis Silva, guardia nacional que murió en cumplimiento de su deber?

Irving Alexis Silva Téllez murió en el cumplimiento de su deber, en medio de hechos violentos relacionados con los recientes bloqueos criminales que dejaron un saldo de 25 guardias nacionales caídos, de acuerdo con cifras difundidas tras los enfrentamientos.

Horas antes de su muerte, Irving todavía tuvo contacto con su madre, Leticia Téllez Alvarado. “Yo le mandé un mensaje temprano, me mandó un audio”, recuerda.

En ese mensaje, el joven le dijo: “Luego le contesto. Voy en movimiento. Vamos a una agresión que tuvimos acá…”. Fue la última vez que escuchó su voz.

Confirman muerte de elemento de la Guardia Nacional

Leticia cuenta que le pidió que se comunicara en cuanto pudiera. Pero esa llamada nunca llegó. Más tarde recibió una notificación devastadora: su hijo había caído en el cumplimiento de su deber.

La situación se volvió aún más dolorosa cuando, según relata, las autoridades le informaron que el cuerpo estaba calcinado y que sería necesario realizar pruebas de ADN para confirmar la identidad.

“Me llaman para decirme… no le encontramos nada, no lo podemos identificar… le vamos a tener que tomar muestras para ADN porque el cuerpo de su hijo está calcinado”, narra entre lágrimas.

Su hermana, Graciela Cortés Téllez, explicó que en documentos oficiales se mencionan dos vehículos calcinados, presuntamente involucrados en los hechos violentos en Jalisco.

Familia denuncia abusos dentro de la Guardia Nacional

Más allá del duelo, la familia decidió hablar públicamente. Leticia asegura que dentro de la corporación existen abusos, como la compra obligada de uniformes y equipo. “Todo les venden. Cuando mi hijo causó alta, él no tenía la economía para solventar esos gastos. Yo fui la que los pagó”, afirma.

También lamenta lo que considera falta de respeto tras su fallecimiento. “Para ellos mi hijo es una cifra, es un número… pero deberían tener consideración. Después de muerto todavía siguen violentando sus derechos”, señala.

Por su parte, su hermana asegura que no se quedarán calladas y que buscarán que se esclarezcan los hechos y se respeten los derechos del elemento caído.

Guardia Nacional y el contexto de violencia

En medio de los recientes hechos violentos, los enfrentamientos y bloqueos han cobrado la vida de varios elementos de seguridad. De acuerdo con datos citados públicamente, México se ubica en el lugar 32 en poder militar según el ranking de Global Firepower.

Sin embargo, detrás de las cifras hay historias personales. Familias que pierden hijos, hermanos y padres. La madre de Irving insiste en que su hijo sea recordado como lo que fue: “Una persona honesta y responsable”.