Sacerdote católico fue quemado vivo en Nigeria, otros fueron heridos

Este domingo 15 de enero de 2023, hombres armados quemaron hasta la muerte a un sacerdote católico e hirieron a otros en el noroeste de Nigeria.

De acuerdo con la agencia Reuters, la preocupación por la violencia y seguridad ha aumentado antes de las elecciones del próximo mes de febrero. Pues en Nigeria se votará por el nuevo presidente, cargo que actualmente ocupa Muhammadu Buhari.

La violencia ha aumentado en Nigeria, pues los secuestros para pedir rescate y los asesinatos cometidos por bandas armadas en el norte del país han hecho temer que las elecciones no se lleven a cabo en algunas zonas.

A pesar de que el motivo del ataque no ha sido aclarado, las bandas criminales ya habían atacado a sacerdotes en el norte de Nigeria, de mayoría musulmana.

Wasiu Abiodun, portavoz de la policía del estado de Níger, destacó que hombres armados incendiaron la residencia del sacerdote Isaac Achi, de la iglesia católica de San Pedro y San Pablo, en el área de Paikoro, después de no conseguir entrar al lugar durante la madrugada.

Muhammadu Buhari, presidente de Nigeria|Reuters

El sacerdote murió quemado, mientras que otro, identificado como el sacerdote Collins, que se encontraba en la casa, fue herido con una bala mientras intentaba escapar; sin embargo, se encuentra recuperándose en un hospital local.

"Es un momento triste. Que maten a un sacerdote de esta manera significa que nadie está a salvo. Estos terroristas han perdido la cabeza y es necesario tomar medidas drásticas para poner fin a esta matanza", declaró el gobernador del estado de Níger, Sani Bello.

¿Cuándo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Nigeria?

Las elecciones en Nigeria se llevarán a cabo el próximo sábado 25 de frebro de 2023; sin embargo, ante el aumento de la violencia se prevé que se puedan ver interrumpidas.

Cabe recordar que tras la muerte del sacerdote, el presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria condenó el asesinato y pidió al gobierno que detengan la oleada de violencia en el país.

Con información de Reuters