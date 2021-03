Salgado Macedonio impugnará sanción impuesta por el INE

Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura del estado de Guerrero por el partido Morena, anunció esta mañana que ya trabaja con un equipo de abogados con la finalidad de preparar su impugnación de la sanción del Instituto Nacional Electoral (INE), ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A través de su cuenta de Twitter, el político guerrerense volvió a calificar como una decisión arbitraria y desmesurada del Instituto Nacional Electoral el suspender su candidatura al gobierno del Estado de Guerrero.

“Estamos trabajando con el equipo de abogados la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a la decisión arbitraria y desmesurada del Instituto Nacional Electoral al suspender nuestra candidatura al gobierno del Estado de Guerrero”, escribió Salgado Macedonio en Facebook.

El senador con licencia, acusó al INE de haber dejado de lado su papel como arbitro para converirse en jugador en el actual proceso electoral.

“El INE dejó de lado su papel de árbitro para convertirse en jugador y meter zancadilla. No pueden suspender mis derechos políticos consagrados en la Constitución, ni aniquilar el derecho de un pueblo a elegir a su gobernante. Estamos seguros que el TEPJF habrá de restituir nuestros derechos.¡Ánimo compañeras y compañeros! ¡Hay Toro!”, advirtió en su cuenta de Facebook.

Ayer, durante su visita al municipio de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, el aspirante morenista anunció también que impugnará la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirarle la candidatura a gobernador, e hizo un llamado a los guerrerenses a movilizarse de manera pacífica para defender la voluntad popular.

En el mitin realizado en la Unidad Deportiva de Petatlán, Salgado Macedonio, aseguró que hasta ese momento no había sido notificado de manera oficial por el INE, pero dijo estar preparado para enfrentar la resolución por la vía legal y la lucha social.

Convocó a “movilizarnos a la Ciudad de México, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para decirles que están queriendo cometer un atropello contra la democracia y la voluntad popular, porque no se trata de defender una candidatura, sino de luchar porque se respete la decisión de todo un pueblo”.

“Que no le rasquen al toro, que no le rasquen, porque no nos vamos a dejar, vamos a la lucha legal, a la lucha jurídica, vamos a demostrar que no tiene razón el INE, vamos a la lucha legal y a la movilización popular. Desde aquí le decimos al INE que no le tenemos miedo, que vamos a ganar la gubernatura”, advirtió.

