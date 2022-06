Se destapa Salomón Chertorivski para la jefatura de la CDMX

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) , Salomón Chertorivski, anunció sus aspiraciones para buscar la candidatura de su partido para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) en el 2024.

Se dijo listo para competir y confrontar propuestas con los candidatos de otros partidos para darle un nuevo rostro de gobernanza a la CDMX .

“Desde hace muchos años yo me he preparado con toda certeza, con toda claridad para poder gobernar esta ciudad, sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo… Lo que sería mi aspiración de una buena contienda en el 2024, son contiendas de proyectos, de propuestas de ideas, no de adjetivos, no de calumnias, así que con seriedad a quien este enfrente a contrastar lo que tiene que contrastarse”, puntualizó Chertorivski.

El diputado de MC, Salomón Chertorivski señaló que su trabajo para alcanzar la candidatura en la CDMX tiene sus bases en el Movimiento Chilango.

La senadora del PAN Xóchitl Gálvez también va por la Jefatura de la CDMX

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez, también hizo público su interés por ser la próxima jefa de Gobierno CDMX en 2024.

La legisladora panista señaló que los temas del agua y la movilidad serán prioridad y deben ser atendidos con inmediatez para no caer en la crisis.

Declaró que hay grandes aspirantes en la oposición y dijo que de no ser ganadora para representar al PAN en CDMX apoyará al proyecto ganador.