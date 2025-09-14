Hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo fuera de sus facultades mentales por esta razón

El exdelantero paraguayo Salvador Cabañas, recordado por ser figura del Club América y sobrevivir a un atentado en 2010 en la Ciudad de México, enfrenta un nuevo capítulo difícil en su vida personal. Sus hijos, Mía y Santiago Cabañas, iniciaron un proceso judicial con la intención de declararlo “insano” y así obtener la administración de su patrimonio.

El origen del conflicto familiar entre Salvador Cabañas y sus hijos

De acuerdo con el abogado del exfutbolista, Jorge Esquivel, la disputa comenzó cuando Cabañas intentó vender una de sus propiedades. Según el letrado, este hecho habría detonado la decisión de los hijos de presentar la demanda, influenciados por personas externas con intereses económicos.

El propio Cabañas, de 45 años, reconoció que la situación lo tiene profundamente afectado: “Estoy dolido por lo que está pasando, pero vamos a pelear hasta el final”, declaró en entrevista con Telefuturo, un medio local.

La evaluación psiquiátrica de Salvador Cabañas

En el marco del proceso judicial, Cabañas se sometió a una evaluación psiquiátrica que descartó cualquier trastorno mental. El documento oficial presentado ante el tribunal describe que el exfutbolista mostró un tener buena orientación espacial y personal, además de no tener alteraciones perceptivas o delirio.

Con este dictamen, la defensa sostiene que Cabañas está en condiciones plenas para manejar sus bienes y que la demanda carece de fundamento.

La postura del exfutbolista frente a jugada de sus hijos

El ídolo paraguayo manifestó su tristeza al señalar que ya no mantiene comunicación con sus hijos. “Hace mucho tiempo que no tengo contacto con ellos, pero así es esto. Estoy dolido, pero qué le vamos a hacer”, expresó.

Asimismo, insistió en que se encuentra en buenas condiciones: “Estoy en plenas facultades, acabo de regresar de un viaje y tengo otros compromisos. Venimos con la intención de pelear”, agregó, dejando en claro que no piensa ceder ante la demanda.

Abogado de Salvador Cabañas acusa a los hijos de intereses económicos

El abogado Esquivel acusó que personas con intereses económicos están manipulando a los jóvenes para buscar el control del patrimonio de su padre. “Salvador está muy acongojado porque ve a sus hijos involucrados en algo que claramente responde a motivaciones externas”, afirmó.

La noticia generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde numerosos seguidores del exfutbolista expresaron indignación y respaldo hacia él, recordando su carrera y la fortaleza con la que enfrentó el balazo que en 2010 lo obligó a retirarse prematuramente del futbol profesional.

El atentado a Salvador Cabañas en el Bar Bar

Cabañas, quien fue pieza clave en la selección paraguaya y figura del América antes del atentado en el Bar-Bar de la CDMX, se convirtió en un ejemplo de resiliencia al sobrevivir al disparo en la cabeza que casi le cuesta la vida.