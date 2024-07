Salvatore Cascio: El niño de “Cinema Paradiso” que perdió la vista irónicamente, ahora presenta su nuevo libro

Los actores de la ganadora al Oscar como Mejor Película Extranjera parecían tener descifrado el camino del éxito, hasta que un capricho de la vida ensombreció el camino del más famoso de todos: Totó. Aquel niño, interpretado por Salvatore Cascio, que en la historia paradójicamente se convertía en el guía de su maestro ciego, en la vida real perdió la vista a causa de una enfermedad genética: retinitis pigmentaria.

“He derramado muchas lágrimas, he realizado muchos sacrificios y pasado por momentos muy, muy difíciles. El mensaje que trato de enviar es que pedir ayuda no es señal de fragilidad, todo lo contrario. Puedes pasar por pruebas muy duras, pero siempre hay un tiempo para renacer y recuperar la alegría”, declaró Salvatore Cascio.

Perdió la vista, pero no las ganas de vivir

Fue a los 29 años cuando Salvatore Cascio perdió por completo la capacidad de ver. Hoy, a los 44 años, no solo reconoce la prisión en la que se enclaustró, sino que se libera de ella por medio de las letras, a través de su libro “La Gloria y la Prueba”.

Cascio guardó el secreto de su enfermedad durante 15 años, pues se avergonzaba de su discapacidad. Sin embargo, la vida aún le tenía preparada una prueba más, y ahora ha llegado el momento de liberarse escribiendo este libro.

“Hay un proverbio bellísimo en Sicilia que dice cada cosa en su tiempo. Es necesario metabolizar y aceptar. Logré transformar el dolor y la condena y, a partir de ahí, cambió todo”, explicó Cascio.

La presentación de su libro se dio en el mismo pueblo siciliano que ha sido su refugio durante todo este tiempo, el mismo que entre sus calles da vida a los murales de otros tantos actores que, como Salvatore, se enorgullecen de la fortaleza de sus raíces, entre ellos Al Pacino, quien tiene raíces en aquella ciudad italiana.

La historia de Totó es una de esas que define la palabra resiliencia. “El mensaje que quiero enviar es que todo se puede afrontar. Las palabras clave que forman parte de mi vida y mi cotidianidad son: fe, conciencia y coraje. La vida es imprevisible, a veces no se puede controlar y suceden cosas sorprendentes, pero debemos reaccionar y ser los capitanes de nuestra vida, de nuestra existencia. Pedir ayuda no es un acto de debilidad, al contrario. Podemos lograrlo, compartir es fundamental”, afirmó Cascio sobre el proceso de aceptar su enfermedad.