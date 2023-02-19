Al ritmo de Samba, regresa el emblemático Carnaval de Brasil

Las fiestas de carnaval, que paralizan Brasil durante cinco días y tienen su epicentro en Río de Janeiro, renacen para una edición que debe poner a bailar al ritmo de samba a unas 46 millones de personas en todo el país, incluyendo los turistas extranjeros, y movilizar unos mil 558 millones de dólares.

El Gobierno de Brasil estima que alrededor de 46 millones de personas participaran en la celebración anual, y los festejos podrían recaudar 8 mil 180 millones de reales (alrededor de mil 580 millones de dólares), un 26.9 por ciento más que el año pasado, según una estimación de la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Brasil.

Las cifras del Ministerio de Turismo, que espera números récords en la primera edición plena del carnaval luego de que las fiestas de 2021 fueran canceladas por la pandemia de Covid-19 y las de 2022 se limitaran a un número pequeño de ciudades igualmente por las restricciones sanitarias y en las que no fueron permitidas las comparsas callejeras, que son el alma y vida del carnaval.

De acuerdo con las proyecciones de la Confederación Nacional del Comercio, citadas por el Ministerio, los ingresos generados por el carnaval en todo Brasil ascenderán a unos mil 558 millones de dólares, valor en un 26.9 % superior al de 2022 y que, de cumplirse, será el segundo mayor en los últimos 11 años, tan solo superado por el de 2020 (mil 629 millones de dólares), antes de la contingencia sanitaria

Expectativa é o que define! Está chegando a hora! #RioCarnaval pic.twitter.com/m0W3I6hmHj — Rio Carnaval (@RioCarnaval) February 18, 2023

El carnaval regresa la ciudad más grande de Brasil

El famoso carnaval volvió por todo lo alto a Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, atrayendo a multitud de turistas nacionales y extranjeros.

Se trata de la primera vez que el evento vuelve a su fecha tradicional desde el brote de la pandemia de Covid-19 en el año 2020. La última vez que se celebró este carnaval, pero en otra fecha fue en abril de 2022.

Cabe señalar que los diseños de las carrozas de este año 2023 destacan la diversidad cultural, con elementos del folclore africano, además de elementos clásicos de la cultura europea y la cultura local de Brasil. Algunas de las mejores escuelas de samba de Brasil también han actuado en el desfile.

Poco más de la mitad de esos ingresos se los embolsará la ciudad de Río de Janeiro, con 870 millones de dólares, ya que sus fiestas están entre las más famosas del mundo y las que más turistas brasileños y extranjeros atraen cada año.