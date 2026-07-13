Su ubicación estaba a 22 kilómetros del Ajusco; padre de Ana Amelí revela más detalles de su desaparición

Al día de hoy, México suma 133 mil personas desaparecidas a nivel nacional. Números alarmantes, pero más que cifras son historias interrumpidas y familias que continúan buscándolas sin descanso. Entre esos casos está el de Ana Amelí García Gámez, cuya desaparición cumple ya un año sin que haya respuestas claras.

Un sábado 12 de julio de 2025, Ana Amelí subió al Pico del Águila, ubicado en el Ajusco, al sur de la Ciudad de México (CDMX). Aunque planeaba hacer senderismo con un grupo de amigos, ese día continuó el recorrido sola y desde entonces no se sabe qué ocurrió con ella.

Cronología de la desaparición de Ana Amelí García Gámez

En entrevista exclusiva con Azteca Noticias, su padre, Ricardo García, reconstruyó con detalle cómo transcurrieron las últimas horas que pasó con su hija antes de que se perdiera todo contacto con ella.

Recordó que ese sábado comenzó como cualquier otro fin de semana. Ana Amelí le pidió permiso un día antes para acudir al Ajusco a practicar senderismo con sus amigos, quienes se suponía la iban a esperar.

Esa mañana, mientras él, y sus otros hijos se dirigían a Chapultepec para hacer ejercicio, decidieron acercarla al Metro Auditorio Nacional, ya que había quedado con su grupo de verse en Barranca del Muerto.

“Bueno, yo todavía recibo mensajes de ella a la 1 pm. Recibe mensajes míos como a las 2 pm y ya a las 4 pm ya no recibe mis mensajes. A esa hora le escribí para ver cómo venía pero ya no hubo respuesta”, señaló su padre.

Comienza la búsqueda de Ana Ameli en medio de retrasos y trámites

Para las 19:00 horas, la preocupación de Ricardo era latente. Sabía que no era normal que Amelí ya no contestara los mensajes, por lo que decide comunicarse con Locatel.

Para las 22:00 horas, se levanta el reporte oficial, pero cerca de la medianoche, los policías le informan al padre de la joven que la búsqueda deberá esperar hasta el siguiente día por las condiciones del Ajusco.

"El mismo gobierno nos hizo perder casi tres horas. Fue hasta alrededor de las 3 de la madrugada del domingo cuando finalmente pudimos iniciar el ascenso y la búsqueda en la zona del Ajusco", recordó su padre.

La ubicación del celular de Ana Amelí apuntó a Chapultepec

Uno de los datos que más ha llamado la atención durante la investigación es la geolocalización del celular de Ana Amelí.

De acuerdo con Ricardo, inicialmente la ubicación marcó que el dispositivo estaba en el Pico del Águila, lo que coincidía con la última comunicación que sostuvo con su hija.

Sin embargo, otra geolocalización apuntó en Chapultepec, ubicado aproximadamente a 22 kilómetros del lugar donde desapareció.

“La ubicación del iPad, que estaba sincronizado con el iPhone, marcaba el Pico del Águila y por eso realizamos el ascenso. Después de eso ya no tuvimos una geolocalización precisa, porque es una zona sin internet y con muy mala señal", explicó Ricardo.

“También nos informaron que el teléfono había sido localizado en la zona de Chapultepec. No sabemos qué fue lo que ocurrió realmente; elementos de la Secretaría de la Defensa nos dijeron que esa era una de las geolocalizaciones registradas, pero no sabían si fue como un error de los sistemas de telefonía", agregó.

Un año sin respuestas y sin avances: la búsqueda de Ana Amelí

Para Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, el 12 de julio de 2025 marcó un antes y un después en su vida. Entre lágrimas, recordó el dolor que ha significado este año de búsqueda, marcado por pocos avances,

"Es como buscar una aguja en un pajar", expresó Vanessa, quien desde los primeros días ha participado en las labores de búsqueda sin perder la esperanza de que Ana Amelí regrese a casa.

Por su parte, Ricardo, padre de la joven, aseguró que durante este año la familia ha tenido que aportar información, líneas de investigación e incluso reportes elaborados por especialistas, porque las autoridades no han avanzado al ritmo que esperaban, a pesar de ya son 365 días de ausencia.

"Las familias son las que realmente investigan y obligan a que las autoridades hagan su trabajo", afirmó.

