¡Se baja del barco! Samuel García no participará en las elecciones de 2024

A través de una publicación en su canal de Facebook, Samuel García confirmó que no participará en las elecciones presidenciales de 2024, esto luego de no hacer uso de su licencia para ausentarse de su cargo como gobernador de Nuevo León, por lo que también aseguró que sigue siendo el titular del Ejecutivo estatal en funciones.

“Pongo del conocimiento de la ciudadanía del Estado de Nuevo León, que he reasumido funciones como Gobernador Constitucional del Estado, y siendo mi derecho constitucional, no haré efectivo el uso de la Licencia para ausentarme para participar en el proceso electoral 2023-2024, ya que he decidido no participar en la contienda electoral para Presidente de la República”, se lee en el comunicado.

Esto lo compartió a través de sus redes sociales y en nombre del Gobierno de Nuevo León, por lo que dio a conocer un acuerdo para poder reasumir funciones en calidad de gobernador constitucional del estado, el cual calificó como de “interés social y orden público”.

Este comunicado, fundamentado en los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del estado, llega minutos después de que el Congreso de Nuevo León calificara como ilegal su continuidad como gobernador en funciones, pues a su consideración ya era efectiva su licencia y el interino designado era Luis Enrique Orozco.

Samuel García comparte publicación en Facebook donde confirma que NO participará en el proceso electoral para la presidencia de la república en 2024 ya que reasumió como gobernador de Nuevo León en funciones.

Samuel García había anunciado que sí tomaría licencia y participaría en precampañas presidenciales

Esta resolución llega poco más de 12 horas después de que, a través de sus redes sociales, informara que sí tomaría la licencia para separarse del cargo e insistió en que el gobernador interino sería Javier Navarro Velasco, quien funge como secretario general de su gobierno, una designación que ha sido declarada como inconstitucional, ya que no fue electo por el Congreso estatal.

En menos de un día, el giro fue de 180 grados y se retiró oficialmente del proceso electoral que concluirá el próximo año, donde buscaba convertirse en candidato a la presidencia.

Por otro lado, el Congreso de Nuevo León se mantiene firme y, hasta el retiro oficial de Samuel García de la contienda, consideraba que ya se encontraba en licencia de su cargo y que Luis Enrique Orozco ya fungía como el encargado del despacho, quien incluso tomó protesta el viernes por la noche.