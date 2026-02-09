¿Peluches, cartas, flores y cena? Esto gastarán los mexicanos en San Valentín 2026

San Valentín 2026, una de las fechas más esperadas por cientos de parejas en México, ya está a la vuelta de la esquina, por lo que cientos de parejas ya se preparan para las celebraciones del Dia del Amor y la Amistad, pero ¿cuánto gastarán los mexicanos el 14 de febrero?

¿Cuánto gastarán los mexicanos en San Valentín 2026?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) estimó que el Día del Amor y la Amistad dejará una derrama económica de 6 mil 358 millones de pesos en la Ciudad de México, un aumento del 2.5% respecto al año anterior, pero ¿cuánto se gastará en regalos?

Se espera que las y los capitalinos gasten entre $950 a $1,800 pesos en obsequios y otras experiencias para celebrar el 14 de febrero 2026.

¿Qué es lo que más compran las personas en San Valentín 2026?

Según la Canaco, los giros con mayor dinamismo serán los siguientes:



Restaurantes

Cines

Teatros

Ropa

Calzado, perfumería

Joyería

Accesorios

Otro de los sectores más beneficiados serán el hotelero, el cual presentará una ocupación del 85% durante este sábado 14 de febrero 2026.

Día del Amor y la Amistad dejará una derrama mayor a los 36 mil millones de pesos en todo México

A nivel nacional, los festejos de este sábado 14 de febrero, dejarán una derrama económica de 36.2 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento de 11.4% respecto a 2025, según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur)

Esta fecha beneficia directamente a 4.8 millones de unidades económicas, en especial a los giros relacionados a la venta de flores, chocolates, dulces, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales, entre otros.

¿Cuál es el origen del Día de San Valentín?

El Día del Amor y la Amistada se remonta al siglo III en Roma, cundo Claudio II tomó la decisión de prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, pues consideraba que los hombres sin familia eran los mejores soldados debido a que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales.

Por esta razón, el sacerdote Valentín comenzó a celebrar los matrimonios en secreto, Claudio II se enteró de esto y sentenció a muerte a San Valentín el 14 de febrero del año 270 y desde ese entonces se conmemora el Día de Amor y la Amistad.