Sandra Cuevas anuncia la creación de un nuevo partido político para 2025

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio a conocer sus planes políticos a futuro, esto después de dejar la contienda por la gubernatura de la Ciudad de México (CDMX), además de que varios expriistas se unieron al proyecto de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum.

La funcionaria adelantó que presentará el próximo viernes 22 de diciembre, qué candidatura buscaré. Además, el 15 de enero dará a conocer su organización política con miras a que en un futuro se convierta en partido político.

De acuerdo con lo presentado en la conferencia de prensa de la alcaldesa, el 1 de enero iniciará el Operativo Diamante “Remasterizado”, mientras que el 8 de enero dará su segundo informe de Gobierno. El 15 de enero presentará su organización política con miras a un partido político, el 22 de enero definirá su futuro político y, finalmente, el 28 de enero presentará iniciativas de ley en materia de seguridad, ecología, política y administración pública.

Decorando desde las alturas los invito a la inauguración de la gran "Romería Navideña" que hoy se estrena con juegos gratis para niños en punto de las 5 de la tarde. Instalada alrededor del edificio delegacional de la Alcaldía #Cuauhtémoc. #RescatemosElEspírituNavideño #SCA pic.twitter.com/cUfCiE3aWs — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) December 20, 2023

“Lo digo fuerte y claro, yo llegué sola y he continuado mi camino sola. No dependo de nadie, excepto de toda la gente que nos hace favor de votar por nosotros“, dijo.

Sandra Cuevas afirma que hay buena relación con Movimiento Ciudadano

“No he tomado ninguna decisión”, afirmó Sandra Cuevas, después de decir que tiene una relación cercana con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, e incluso dijo que la ha invitado a comer a su casa.

Aunado a ello, reafirmó que no se iría a Movimiento de Regeneración Nacional (Morena): “Es con el único partido con el que no trabajaría. Lo dije desde el principio y no puedo ser incongruente”.

Adrián Rubalcava interrumpe conferencia de Sandra Cuevas

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, llegó a la conferencia de prensa de Cuevas Nieves y tomó el micrófono para recordar que tiene una gran relación que va mucho más allá de la política con ella. Mencionó que cuenta con todo su apoyo y cariño.