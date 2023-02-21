Sandra Cuevas dice adiós a la política tras mandato en la Cuauhtémoc

Sandra Cuevas, quien actualmente es titular de la alcaldía Cuauhtémoc, anunció que se retiraría de la política, una vez que concluyera su mandato al frente de la demarcación.

En una entrevista radiofónica, Sandra Cuevas aseguró que su temperamento no permitía continuar en la política mexicana, ya que la consideraba “un asco”.

La mandataria aseguró que nunca había estado en la política y su ingreso a esta al frente de la alcaldía Cuauhtémoc le demostró que no era lo que esperaba, por lo que anunció su retiro una vez concluido su mandato en 2024.

“Lo digo de forma muy honesta, jamás había estado dentro de la política y la política mexicana es un asco, el 80% se dedican a estar haciendo puro alboroto y puro chismerio”, expresó durante la entrevista.

Sandra Cuevas dijo valorar a su familia y por ello no aspirará a otro cargo, por lo que al concluir con el trienio se retirará de la política.

“Sí, mi temperamento y mi forma de ser no me permite estar en un lugar que genera tanto problema, odio, violencia”, indicó.

¿Quién es Sandra Cuevas, actual alcaldesa de Cuauhtémoc?

Antes de ser titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas buscó la alcaldía de Azcapotzalco por el partido Fuerza por México en 2021, pero tres años antes, es decir, en 2018, expresó su apoyo al partido Morena, incluso existe una fotografía en la que se observa a la alcaldesa a lado del hoy presidente Andrés Manule López Obrador (AMLO).

Las declaraciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc ocurre luego de que durante el fin de semana se registró un enfrentamiento en la Alameda del Kiosco Morisco.

El conflicto ocurrió luego de que la alcaldesa prohibió sonideros y bailes en dicho lugar de valor histórico, donde tiene su domicilio.

El pasado 26 de enero, se realizó un catro en la dirección de Desarrollo social de la alcaldía Cuauhtémoc se aseguró propaganda en contra de Claudia Sheinbaum. Luego de permanecer rodeada la sede de la alcaldía, Sandra Cuevas llegó y acusó un montaje.