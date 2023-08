Sandra Cuevas revela que “vendía dulces” en su etapa universitaria

La alcaldesa, Sandra Cuevas Nieves, sigue dando de qué hablar, en esta ocasión contó parte de su historia de vida, específicamente cuando estudió en la Universidad del Valle de México (UVM) la carrera de Comercio Internacional, misma que demandaba realizar distintos viajes al extranjero y que la orilló a buscar alternativas para costear los vuelos, en este caso, vendiendo dulces.

Cuevas aseguró que de vender dulces logró formar su primera empresa, misma que se llama Dulce Becerrita y que actualmente es una comercializadora, aunque destacó que en ningún momento perteneció a la clase privilegiada; sin embargo, siempre adquirió el hábito del trabajo y el ahorro.

¿Por qué vendía dulces Sandra Cuevas?

Durante la entrevista, Sandra Cuevas contó que año tras año realizaban prácticas internacionales en la escuela privada a la que asistía, por lo que requería trabajar para viajar.

“Cuando yo llego a la universidad, a la Universidad Valle de México, cada año íbamos a hacer prácticas internacionales. No es que yo fuera rica y me pudiera ir de viaje constantemente, entonces yo trabajaba todo diciembre y enero y me iba muy bien”, dijo Cuevas.

¿A qué países viajó Sandra Cuevas durante su etapa universitaria?

Durante la entrevista, la alcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer los países que conoció durante su estancia en la licenciatura de Comercio Internacional y resaltó que lo hizo por los ingresos que percibía con la venta de dulces. Las naciones que recorrió son:



China

Panamá

Colombia

Cuba

Argentina

Uruguay

¿Qué estudió la alcaldesa Sandra Cuevas?

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc recordó que siempre tuvo clara su profesión y devoción hacía la política; sin embargo, estudió Comercio Internacional por su papá y posteriormente la licenciatura en Derecho porque era el sueño de su mamá, tiempo después cursó dos maestrías:



Derechos Humanos

Derecho Constitucional

Sandra Cuevas se destapó el pasado 14 de agosto y dio a conocer que buscará la candidatura para contender por la jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024.