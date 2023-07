¡El que se enoja, pierde! Santiago Creel advierte a AMLO que no se meta con él.

Santiago Creel, Presidente de la Cámara de Diputados, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se meta con él. “Se ha metido conmigo y con mi familia y le digo al presidente que el que se lleva se aguanta...En la política siempre lo he hecho... he tenido respeto por el otro, pero cuidado que se metan conmigo o con la familia”, dijo un enojado Santiago Creel.

Por supuesto que el Presidente AMLO no dejó pasar la oportunidad para contestar las declaraciones del “Frentista": “Yo nunca he atacado a su familia ni he hablado del color de su piel ni de sus ojos... Es mentira, completamente mentira... Aclararlo nada más”.

Y el que sigue muy gallito es el “corcholato” Ebrard, quien insistió en que se encuentra listo para ganarle a todos y cada uno de sus contrincantes y de hecho en esta ocasión no se refería a las “corcholatas”, sino a las “taparroscas”, es decir los “Frentistas”. El carnal Marcelo dijo que: “Imagínate cuántas veces van que hemos derrotado a esa conformación en diferentes presentaciones no?... Me queda clarísimo que los vamos a volver a derrotar”.

El que sí anda muy cerrado es Don Ricardo Moreal quien de una vez les advirtió que ni vayan a pedirles una chambita. Monreal: “Yo no les ofrezco ningún cargo hasta en tanto culmine el proceso interno y se dé a conocer la encuesta... Conozco mi realidad”.