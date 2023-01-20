Ricardo Monreal aprovecha regreso de RBD para decirse “rebelde con causa”

El senador de Morena, Ricardo Monreal, no quiso quedarse atrás con el regreso de la banda juvenil, Rebelde (RBD) y usó una de sus célebres canciones.

A través de redes sociales, Ricardo Monreal, compartió un video en donde de forma breve entona la canción Rebelde.

"Cuando me entero de que ya salieron las fechas para RDB porque recuerden, somos rebeldes con causa", escribió el senador de Morena.

Sus declaraciones se dan días después de que el partido Morena pidió a sus militantes en todo el país a brindar apoyo a los aspirantes a ser candidatos presidenciales, también conocidos como “corcholatas”,

En respuesta, el senador Ricardo Monreal celebró esta acción de Morena e indicó que espera que en el proceso interno se respeten los procesos.

¿Quién es Ricardo Monreal?

El actual coordinador de Morena en el Senado es originario de Zacatecas y asegura que durante 26 años ha estado luchando en la política al lado del actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ricardo Monreal es doctor en derecho por la UNAM, universidad en la que también es docente.

En sus inicios en la política, Ricardo Monreal ocupó diversos cargos dentro del PRI, partido al que perteneció hasta 1998 cuando se registró como miembro activo del PRD para contender por la gubernatura del estado, que ganó.

En el 2008, Ricardo Monreal dejó el PRD y se unió al Partido del Trabajo (PT), con quien obtuvo un escaño. De 2012 a 2015 permaneció en el Partido de Movimiento Ciudadano y junto con AMLO y otros personajes políticos fundaron el partido de Morena en 2015.

Con los partidos en los que militó ha obtenido diputaciones y senadurías a nivel federal.

Actualmente es senador de Morena y aspira a contender por la candidatura de su partido para las elecciones presidenciales de 2024.

En reiteradas ocasiones, Ricardo Monreal ha manifestado ser el más idóneo para suceder a López Obrador.