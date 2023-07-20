¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 20 de julio

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este jueves 20 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

AMLO afirma que para el fin de su gobierno dejará cerca de 3 mil kilómetros de vías férreas. Aunado a ello, Jorge Nuño, anunció la nueva conectividad de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la cual estaría lista para 2024.

#EnLaMañanera | El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes @SICTmx, Jorge Nuño anunció la nueva conectividad de la #CDMX con el @aifaaero Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. pic.twitter.com/HQSZXPol8A — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 20, 2023

AMLO habla sobre la violencia que se ha vivido en Baja California

“Como tienen diferencias, esto ha llevado a que se presenten acusaciones en un sentido o en otro. Es muy importante que yo, con todo respeto, haga un llamado - yo creo que la gente va a estar conmigo - a la unidad, por encima de los intereses personales o de grupo, por legítimos que sean está el interés del pueblo”, dijo AMLO.

#EnLaMañanera | En la mañananera, el presidente @lopezobrador_ aseguró que Baja California es un pueblo informado y progresista. Llamó a los actores políticos del estado a la unidad y adelanta realizará una visita al estado para apoyar a la gobernadora Marina del Pilar. pic.twitter.com/bqN2cwX0vF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 20, 2023

Asimismo, destacó que hay diferencias entre ex exgobernador Jaime Bonilla y la actual mandataria Marina del Pilar; sin embargo, Bonilla apoyó al movimiento.

AMLO habla sobre seguridad en Sonora

AMLO asegura que está mejorando el tema de seguridad en Sonora, asimismo, destacó que son pocas las muertes que se han presentado por el tema de sobredosis de drogas como el fentanilo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ advierte que no se mete en el tema de la música, menciona no prohibirá nada, pero dice es importante informar de la que hace apología del delito. pic.twitter.com/dNaJ3SlAB9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 20, 2023

Mencionó que compartirá el segundo "álbum" de música para los jóvenes en la mañanera, pues hay música que "hace apología a la violencia, al lujo barato y mucho menos al consumo de drogas, o poner como ejemplo a narcotraficantes”.

López Obrador se lanza contra Vicente Fox

El mandatario nuevamente se lanzó contra el expresidente panista Vicente Fox y reprodujo la entrevista donde se quejó del retiro de la pensión para los expresidentes.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ arremete en contra del ex presidente @VicenteFoxQue , quien asegura miente como respira. pic.twitter.com/KWKS3vlsTy — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 20, 2023

AMLO presenta su nueva sección "No lo digo yo"

Después de que estrenó su nueva sección titulada "No lo digo yo", expuso a Santiago Creel y un discurso en el que habla sobre la discriminación inversa: "No sabía yo que había discriminación inversa, es nuevo para mí", mencionó AMLO.

López Obrador habló sobre la supuesta demanda que le interpondría al abogado de García Luna

"Le estoy escribiendo una carta al abogado de García Luna", sobre demanda en contra del representante del exsecretario de Seguridad Pública. En ese sentido, refirió que no es posible interponer una denuncia en contra del abogado por calumnias, por lo que realizará un escrito en forma de protesta.

AMLO hizo un recuento de las órdenes de aprehensión de Genaro García Luna

AMLO mostró la actualización de la Fiscalía General de la República sobre el caso de Genaro García Luna e hizo un recuento de las órdenes de aprehensión en contra del exsecretario.

López Obrador presume progreso en la actividad económica del país

Antes de irse, el presidente mencionó que, de acuerdo con datos del INEGI, la economía de México se encuentra creciendo.